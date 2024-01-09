Белорусская крамбамбуля и инклюзивный вегетарианский стритфуд: первые гастрономические ласточки 2024

Первые гастрономические ласточки 2024! «Собака.ru» знает, где продолжить празднование Нового года: премиальный лосось в азиатском ресторане Антонио Фреза в Новой Голландии, белорусские настойки в неорюмочной от Af Brew, авангардные коктейли в квартале писателей и шашлык в настоечной от бара «812».
Самое масштабное гастрономическое открытие Новой Голландии. Антонио Фреза подготовился к встрече года Дракона запуском своего первого азиатского ресторана в коллаборации с солнечным австралийским шефом и виртуозом Гленом Баллисом. Koi расположился в «Доме 12» (там, где арка Валлен-Деламота и там, где прежде был Cococouture Матильды Шнуровой). В raw-баре готовят всевозможные суши и сашими, премиального голубого тунца аками и желтохвоста. На гриле — шашлычки и топпинги для самолепной лапши, а на пару — пельмени и дамплинги с бульоном.
Обратить внимание стоит не только на идеально попадающие в яркое меню шампань, рислинг и саке, но и на барную карту Андрея Амелина, раньше отвечавшего за барную карту в Four Seasons Lions Palace. В любом миксе есть азиатский алкоголь, от легких цветочных физов до полнотелых и жевательных дижестивов. За азиатский метапостмодерн в интерьере ответственен римский дизайнер Фабио Бронда (Marso Polo, Fresa’s).
Наб. Адмиралтейского кан., 2
«Карусель»
«Прокатись на нашей карусели!» — радостно призывает команда пионеров петербургского крафта Af Brew, которая в январе запустит неорюмочную «Карусель» на Петроградской стороне (рядом с фудпространством Balagan, напротив самой модной бильярдной года Solids). Будет большая полукруглая стойка, лакированные деревянные панели, мозаичные панно на стенах, вдохновленные советским искусством на стыке абстракции и соцреализма... и пол — оригинальное советское терраццо из 70-х. Этот аттракцион — про кич и заповедное белорусского барокко: готовьтесь бранчевать драниками и аутентичными настойками — крепкой зубровкой и крамбамбулей на меду и пряностях.
Малый пр. П.С., 58/18
«Теплица»
Сначала добрые дела! Главная по инклюзии в Петербурге Мария Грекова и ее мастерские «Простые вещи» запустили новый проект по соседству со своими же «Огурцами», первым инклюзивным вег-кафе на Фонтанке. «Теплица» объединила веганский и вегетарианский стритфуд, цветочную мастерскую и магазин растений, а также стала пунктом транзитного трудоустройства, где люди с особенностями психики и интеллекта смогут пройти курсы бариста, повара, флориста, отстажироваться и найти работу в других заведениях (за год тут смогут обучиться тридцать человек!). Идем за растительными хотдогами с сосисками из горохового белка, вешенками и чили, моцареллой, авокадо и капустой, хумусом и супами без продуктов животного происхождения.
наб. Фонтанки, 96
Коктейльное бюро «Авангард»
В петербургском квартале писателей, знаменитом целым списком культовых баров, появился новый отважный резидент! Коктейльный инженер, бартендер и финалист нашей премии «Что где есть в Петербурге» — 2021 Василий Марков (экс Made in China) впервые выступает сольно. В его «Авангарде» аперитивные миксы стоят на кране, в одном бокале соединяются классические коктейли Mai Tai и Porn Star, а маргарита получает сицилийскую прописку с помощью домашнего сиропа на основе базилика и оливкового масла. На кухне — тоже все прогрессивно. За меню отвечает шеф Илья Рыжов, приехавший из Нижнего Новгорода и одного из лучших баров страны — «Медные трубы». Ганаш из цветной капусты подает с черной икрой, сэндвич кацу-сандо снабжает кроликом и пикули, а гратен готовит из моркови с горгонзолой.
ул. Жуковского, 33
«Настоечная (812)»
С корабля на бал! А точнее с ледового катка на Конюшенной площади — в новогоднюю кутерьму «Настоечной (812)» в духе советской квартиры. Эту рюмочную в доходном доме Жадимировского команда культового бара «812» открыла точно под наш запрос: кухня (с поздними завтраками!) работает до 6 утра. Кроме яиц готовят блины, шашлыки из баранины и телятины и все любимые застольные закуски. К малосольным огурцам и селедке предлагают больше 50 домашних настоек, приготовленных как по старинке, так и современными методами миксологии (например, су-вид!). Если настроение на лонг, в Настоечную привезли коктейльные маст-хэвы из «812» на Жуковского — негрони с брусникой в стиле сауэра или Satisfyer на роме и сливочном лимончелло. И обязательно берите коктейль «Большая медведица» — с хвоей и еловыми шишками!
Б. Конюшенная, 1А
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