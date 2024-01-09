Белорусская крамбамбуля и инклюзивный вегетарианский стритфуд: первые гастрономические ласточки 2024

Самое масштабное гастрономическое открытие Новой Голландии. Антонио Фреза подготовился к встрече года Дракона запуском своего первого азиатского ресторана в коллаборации с солнечным австралийским шефом и виртуозом Гленом Баллисом. Koi расположился в «Доме 12» (там, где арка Валлен-Деламота и там, где прежде был Cococouture Матильды Шнуровой). В raw-баре готовят всевозможные суши и сашими, премиального голубого тунца аками и желтохвоста. На гриле — шашлычки и топпинги для самолепной лапши, а на пару — пельмени и дамплинги с бульоном.

Обратить внимание стоит не только на идеально попадающие в яркое меню шампань, рислинг и саке, но и на барную карту Андрея Амелина, раньше отвечавшего за барную карту в Four Seasons Lions Palace. В любом миксе есть азиатский алкоголь, от легких цветочных физов до полнотелых и жевательных дижестивов. За азиатский метапостмодерн в интерьере ответственен римский дизайнер Фабио Бронда (Marso Polo, Fresa’s).

Наб. Адмиралтейского кан., 2