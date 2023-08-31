10 классных ресторанных открытий лета в Петербурге

Кабак на Казанской, добрососедское суши-бистро на Васильевском, панорамный ресторан Ксении Собчак и модная пекарня на «Новой Голландии»: рассказываем, куда нужно срочно дойти, если еще нет.
Cast
В пешеходной зоне «Ленфильма» на историческом месте бывшего гастрономического проекта киностудии, открылся винный ресторан Cast с современной ближневосточной кухней. Наше меню мечты: долма из сибаса, кебаб из морепродуктов и прогрессивная Шампань.
Бренд-шефом выступает Марк Шах Акбари, знаток ближневосточных кухонь из московских ресторана Folk на Цветном бульваре и необистро Persiana. Cомелье — Артем Гончаров — в недавно закрывшемся файндайнинге Матильды Шнуровой Cococouture. Коктейли ставит Виталий Северинов, один из лучших барменов города и неоднократный участник премии «Что Где Есть в Петербурге».
Каменноостровский пр. 10А
tyttö bakery
Пекарня tyttö bakery от Дмитрия Кюлленена, Александра Бугаевского и Антона Кузнецова, создавших сеть лапшичных ossu и корнеры с суши lili, находится в здании «Бутылки» на Новой Голландии. В интерьере полупрозрачная пленка с вышивкой, столики из бетона, имитирующие скатерть, стулья, одетые в комбинезоны, лепестки цветков, вырезанные в нержавейке. Освещение меняется в зависимости от времени суток.
В планах— коллаборации с локальными кофейными обжарщиками, совместные проекты с коллегами, спешл выпечка. Во внутреннем дворе у ребят работает поп-ап с мороженым.
наб. Адмиралтейского канала, 2Т (Бутылка, вход справа)
Bistro Susi
Катя Яценко и Андрей Мусихин (и их английский стаффорд Жора!) — power couple из итальянского ресторана Jerome открыли добрососедское Bistro Susi на Васильевском острове. Неоднократная победительница премии «Что где есть в Петербурге» в категории «Лучший сомелье» и человек-оркестр (буквально! Предприниматель, гуру гостеприимства, а еще и диджей) теперь кормят и островитян — сашими, капустным кимчи-штруделем и похмельными бенто-завтраками. Здесь большие коммунальные столы, которые сделаны из старинной французской амбарной двери, роскошный винтажный фарфор и посуда, собранная по секретным комиссионкам и тотальный пет-френдли (для питомцев даже создали специальные лакомства!).
26-я Линия, 7 строение 1 (вход с Косой)
«Вчера и навсегда»
На Казанской вместо «Борода бара» теперь работает кабак «Вчера и навсегда» от Артема Балаева («Кабаре ШУМ») и Валерии Петровой («СвоиСлои», «Кусь»). Готовят мак-н-чиз с голубым сыром или песто, гриль-чизы с рваной свининой или грушей и раклетом, а по выходным — похмельные завтраки, например, наше краш-блюдо — стакан супа с рюмкой водки. В барной карте — коктейли и настойки. Внутри кабака расположена самая маленькая художественная галерея «Черный ящик» (30 на 30 сантиметров!).
В еженедельной программе: по средам — благотворительные события, помогающие фонду AdVita; по четвергам — пиано-бар; по пятницам — живые концерты и диджеи; по выходным днем — барные бранчи.
Казанская, 11
Aster Bakery
Это просторное кафе с двумя залами в новом пространстве Hideout (от авторов Wynwood Hotel на канале Грибоедова): в отреставрированном здании штаба Императорского флотского экипажа будут апартаменты, выставочное пространство, кинотеатр, спа и большой летний двор с террасами. В пекарне есть большой открытый цех, который также будет обеспечивать булками и десертами Aster на Маяковского и Rene в «Доме Книги». В новой точке появилось много нового хлеба (багет, симит, датская булочка), гриль-чизы, круассаны и ватрушки. Утром подают завтраки, а с 14 часов начинает работать основное меню с закусками (ржаной ляпун с баклажаном, тартар, хумус) и горячим (шницель из курицы в хлебных сухарях, ризотто, лазанья).
Римского-Корсакова, 22
«Колокольная горка»
Панорамный вид на залив и северная кухня в Комарово! Точнее в ресторане-курорте «Колокольная горка». На двух этажах разместились пять отдельных залов: Прибрежный, Таежный, Лесной, Сосновый, Главный. Важно — здание спроектировано так, чтобы панорамный вид на залив открывался из каждого зала (можно не беспокоиться о столике у окна!).
Продукты используют локальные: мясо берут у местных фермеров, дичь — у заводчика, рыбу везут из Мурманска и с Дальнего Севера, а грибы и вовсе собирают собственноручно. На старт рекомендуют взять сыры из козьего и овечьего молока, северные деликатесы из дичи и сердце оленя с груздями (его подают в виде тартара). Есть и обязательные сморреброды — с магаданской креветкой, олениной, острым крабом и мурманской форелью. Из основного курса выделяют голубцы из оленя в грибном консоме и говяжьи щеки с картофелем и раклетом.
Приморское ш., 450
Noto
В монументальную архитектуру неоклассицизма элитного ЖК на набережной Адмирала Лазарева (через мост — Крестовский остров) вписался еще один ресторан. Рядом с Saro и Frantsuza Bistro ищите двухуровневый итальянский проект Noto: розовые закаты над Малой Невкой, морепродукты, анадара шишки пинии и никакой пиццы!
Тартар из томатов на подушке из маринованных огурцов и сливочного сыра выглядит максимально приближенно к своему мясному прототипу, а печеные перцы рамиро как по учебнику сочетаются с домашней рикоттой. В меню множество сырых морепродуктов: устрицы, морские ежи, креветки, гребешки, анадара — единственный двустворчатый моллюск с кровеносной системой и содержащий гемоглобин. Следующая остановка — паста и ризотто. Конкилье алла норма с томатами, рикоттой, которую засаливают самостоятельно, и баклажанами можно смело брать на двоих.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Theobroma
Ресторан на самой гастрономической улице прямо сейчас от локального шоколадного бренда Amazing Cacao. Теоброма — род небольших деревьев, самое известное из которых Теоброма какао. Шеф Иннокентий Регентов (Pionero) в блюдах использует 4 вида этого растения, а также мякоть и масло одного из теобром — купуасу.
В меню — тарталетка с шоколадом Манаби Йанос, лангустинами и соусом из копчёных томатов; пате с пралине из кедрового ореха и купуасу; томатный консоме с морепродуктами; судак с кольраби и карамелизированным белым шоколадом.
Б. Зеленина, 34
Veter
Тяжелая артиллерия высадилась на корабле «Летучий Голландец» в надежде сделать гастрономически привлекательную точку в выгодной туристической локации. Видовой проект Veter открыла звездная команда ведущей и журналистки Ксении Собчак, ресторатора Антона Пинского и шеф-повара Владимира Чистякова. Без сомнений, с «Голландца» открывается лучший вид на Неву, Эрмитаж и Дворцовую, Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост и Ростральные колонны. Такое панораме выстроена конгениальная кухня: пельмени готовят всегда с бульоном, независимо от начинки: морепродуктов или говядины со сморчками; голубцы в савойской капусте подаются с грибным дюкселем и маслом белого трюфеля, пожарская котлета — из фарша черной трески, палтуса, креветок, краба и запанирована сухарями из бриоши, а наш скрепный оливье вместе с черной икрой укладывается на хрустящий гратен.
Мытнинская наб., 6
Tio Bistro
Новый демократичный проект от italy&co находится в доходном доме страхового общества «Саламандра» (внутри есть скейт-рампа!). Бренд-шеф бистро Сергей Гальцев (Juan Cantina Espanola) поставил в меню бургеры — с рваной говядиной и свининой, а еще пять видов тако, орзо с митболами, стейк мачете с давленым картофелем, боулы и др. В основе – кухни Южной Америки и Мексики. Обязательно пробуйте ананасы кимчи, зеленый салат с брокколи и авокадо.
Гороховая ул., 4
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