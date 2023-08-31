10 классных ресторанных открытий лета в Петербурге

В пешеходной зоне «Ленфильма» на историческом месте бывшего гастрономического проекта киностудии, открылся винный ресторан Cast с современной ближневосточной кухней. Наше меню мечты: долма из сибаса, кебаб из морепродуктов и прогрессивная Шампань.

Бренд-шефом выступает Марк Шах Акбари, знаток ближневосточных кухонь из московских ресторана Folk на Цветном бульваре и необистро Persiana. Cомелье — Артем Гончаров — в недавно закрывшемся файндайнинге Матильды Шнуровой Cococouture. Коктейли ставит Виталий Северинов, один из лучших барменов города и неоднократный участник премии «Что Где Есть в Петербурге».

Каменноостровский пр. 10А