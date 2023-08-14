Bistro Susi на Васильевском: капустный кимчи-штрудель и похмельные бенто-завтраки от Кати Яценко, Андрея Мусихина и их стаффорда Жоры

Суши-рум-сервис и похмельные бенто-завтраки: что мы будем есть в Bistro Susi

Локация у вас не из простых. Адрес — 26-я линия, но вход с Косой, а сам дом — огромный настолько, что можно заблудиться. Да и как будто специально за едой в район, обрамленный заводами, Горным и садом «Василеостровец», вряд ли кто поедет. Почему открылись здесь?

Андрей: По-настоящему хороших ресторанов в этой локации на Васильевском нет. В южной части острова и на нашей Косой линии вообще все глухо по части гастрономии. Что самое логичное мы могли сделать? Правильно! Открыть бистро прямо в своем доме. Наш манифест — From locals to locals. Мы, ребята с района, решили сделать японский гастрономический проект для соседей с едой, чистой во вкусе, не перегруженной соусами и приправами, где чувствуется самобытность каждого продукта.

Катя: В нашем ЖК живет около 4 000 человек, и мы решили организовать румсервис — сами будем доставлять еду квартирантам ровно в том виде, в котором она и была задумана.

Что готовят в Bistro Susi?

Катя: Всю японскую классику: нигири, гунканы, сашими, хэнд-роллы в нори с угрем или тунцом, каждый из которых со спайси соусом и картофелем пай. Также классические и «модные» роллы вроде «Филадельфии» с солидным слайсом лосося, «Канады» и «Калифорнии» с крабом.

Андрей: Первый гастрономический опыт я набирал в ресторане «Сегун» 18 лет назад. Можно сказать, с этого суши-бара начался бум на Японию. Тогда мой первый учитель — мастер Ишигаки Акира — говорил, что в их стране, конечно, едят суши, но по обыкновению предпочитают горячие блюда. Именно благодаря ему я познал толк в лапше и мясе. Хорошо запомнил курицу карааге, когда филе тщательно промариновывают, обваливают в муке и крахмале и жарят во фритюре. Поэтому в Bistro Susi мы будем готовить не только сашими, но и блюда поосновательнее: бульон с лапшой с аргентинскими креветками в тонком и нежирном кляре сверху, супы. Введем похмельные завтраки в формате японских бенто-­сетов. С утра по выходным будем спасать накануне засидевшихся в местном пивном баре большими нажористыми наборами с омлетом, лососем или говядиной, множеством закусок (уверен, наш капустный кимчи, который выглядит как штрудель, будет хитом!) и бокалом холодного лагера.