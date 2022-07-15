В Россию пришла винная йога! Медитация с алкоголем – это вообще законно? Да! В США ее практикуют уже 5 лет

Первая йога-леди, американка Колин Сайдмен, после 35 лет практики, в 2012 году задумалась о возможности сочетания вина и йоги, а в 2017 году инструктор Эли Уокер запустила винную йогу, как направление. В этом году идея дошла до России. Воздушная гимнастка Виктория Решульская рассказывает о своем методе стрейчинга, основанном на сенсорной теории, где сбалансированно сочетаются шпагат и шардоне.
Кто додумался принести вино на йогу?
Около десяти лет назад мысль о возможности сочетания вина и йоги возникла у первой йога леди (так её окрестили в New York Times) – Колин Сайдмен. 35 лет практики, собственная студия Yoga Shanti в Нью-Йорке, открытая в 1999 году, тысячи учеников и бестселлер «Йога для жизни», все это однозначно закрепило за ней статус гуру. В 2012 году в рамках коллаборации Сайдмен с винодельней Estancia, впервые прозвучала идея, что сочетание вина и йоги – это нормально. А если точнее, то Колин сказала: «Я считаю, что философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и «букет» должны быть сбалансированы». Слышать такое от преподавателя йоги – революционно смело, ведь, если ты практикуешь, значит должен исповедовать ЗОЖ, аскезу и шампанскому предпочитать шавасану.
В 2017 бывшая офисная служащая, а теперь инструктор по йоге Эли Уокер придумывает винную йогу, как направление. Вдохновил ее бывший босс, однажды воскликнув, что он, конечно, мог бы коснуться руками пола с прямыми ногами, но вот только для этого нужно выпить. Сказано – сделано, классы пьяной йоги станут появляться повсеместно: в кафе, ресторанах, парках, и даже в W отеле. Сейчас на авторитетных ресурсах, проповедующих разумный гедонизм в комплекте со здоровым телом и гармонией духа предлагают ретриты в разных точках планеты и даже обучение.
В Россию до этого года винная йога еще толком не пришла, в Google есть несколько упоминаний, а еще скандал с явным желанием словить хайп после марафона Насти Ивлеевой. В одном из уроков она предлагает тянуться с вином, что в резкой форме осудил фитнес-тренер из Петербурга и даже потребовал баснословную материальную компенсацию.
Теперь в России есть Stretch&Wine – мой авторский метод стрейчинга, основанный на сенсорной теории в котором сбалансированно сочетаются шпагат и шардоне!
Зачем нужно вино?
Вино выступает социальным амортизатором, выключает в голове надоедливый голос, который твердит: «Ты – дерево, посмотри насколько лучше получается у вообще всех в зале и мире». В Stretch&wine вино – это реквизит, инструмент, средство, позволяющее достичь отличных результатов и тренироваться без достигательства, драмы, травмы.
Как это работает?
Вино активирует дофаминовые нейроны (дофамин —нейромедиатор, отвечающий за двигательную активность, положительные эмоции и уровень самоудовлетворенности). Небольшая доза алкоголя (один бокал) оказывает стимулирующий эффект на психику и тело, то есть настроение поднимается, а мышцы становятся менее скованными, повышается адаптационный ресурс тела. В интернете найдется немало экспериментов, где до бокала вина и после, испытуемый показывал удивительную разницу в выполнении того или иного элемента.
Все эти бонусы можно использовать для экологичного и качественного растяжения, решила я, и проверила на своих ученицах. Результат был поразительный, рост уровня дофамина вместе с временным «отключением» лобных долей, ответственных за напряжение и контроль, привело к тому, что девушки смогли в прямом (и переносном) смысле выдохнуть. Сочетание качественных разогревающих упражнений с расслабляющим эффектом алкоголя помогает человеку отпустить себя, а затем без напряжения достичь лучших результатов!
Какое вино идеально сочетается с йогой?
Я проконсультировалась с сомелье и мы пришли к выводу, что лучше всего использовать сидр, особенно если занятие в жаркий день на открытом воздухе или легкое тихое белое вино. Игристое тоже очень хороший выбор, но, как не больно это говорить, не шампанское, его богатый, сложный вкус не должен быть на вторых ролях. Красное вино слишком интенсивно воздействует на организм, и в случае неудачного движения хуже отстирывается.
Дисклеймер: Важно понимать, я как врачи, фитнес-тренеры и ваша мама против тренировок с похмелья, алкогольных марафонов после серьезной силовой или растяжки в откровенном опьянении. Придерживаемся баланса и меры – речь идет об одном бокале вина на занятии в пропорции с водой 1 к 2. Если у вас диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, в том числе повышенное давление, то к большому сожалению, Stretch&Wine не для вас. К временным противопоказаниям относится беременность и период лактации.
Как проходит тренировка?
Все начинается с разминки, вместе с бокалом в руке мы делаем суставную гимнастику, разогреваем мышцы и готовим тело к нагрузке. Затем блок чередования статических и динамических упражнений, к которому я добавляю задания на улучшение баланса. И наконец, основная часть – мягкое, подконтрольное растяжение мышц, в совокупности с вином, глубоким дыханием и расслаблением. Завершает урок медитация, в совместном проекте с российской винодельней я буду давать ее под звуки терруара.
Иногда возникают вопросы, что делать, если на занятии человек напился, но, если честно такого не случалось. Думаю, моя стратегия поведения будет сообразна тому, какой именно эффект возымело вино на занимающегося. Степень опьянения бывает разной!
А что думают врачи и спортсмены?
Ученики очень довольны и единогласно говорят, что именно такого формата им в жизни и не хватало. Что касается профессиональных спортсменов, слышала единичное мнение, вероятно, сформированное тренером советской закалки и личными предпочтениями: «Если спорт, то никакого этилового спирта». У врачей, как принято сейчас говорить «все очень неоднозначно»: исследований влияния алкоголя на организм множество – от «употреблять нельзя – это яд» до «вино благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему». Я проконсультировалась с нейрохирургом и эндокринологом, никаких противопоказаний к одному бокалу на занятии выявлено не было. Если вино и йога, насколько я понимаю метод Эли Уокер – это скорее интересное времяпрепровождение, то Stretch&Wine – способ сделать процесс растяжки более комфортным и эффективным. Вино расслабляет мышцы и мысли, а сочетание статической и динамической в правильной пропорции позволяет существенно растянуть ваши показатели нормы. Как для тела, так и для мозга!
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