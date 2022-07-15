В Россию пришла винная йога! Медитация с алкоголем – это вообще законно? Да! В США ее практикуют уже 5 лет

Кто додумался принести вино на йогу?

Около десяти лет назад мысль о возможности сочетания вина и йоги возникла у первой йога леди (так её окрестили в New York Times) – Колин Сайдмен. 35 лет практики, собственная студия Yoga Shanti в Нью-Йорке, открытая в 1999 году, тысячи учеников и бестселлер «Йога для жизни», все это однозначно закрепило за ней статус гуру. В 2012 году в рамках коллаборации Сайдмен с винодельней Estancia, впервые прозвучала идея, что сочетание вина и йоги – это нормально. А если точнее, то Колин сказала: «Я считаю, что философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и «букет» должны быть сбалансированы». Слышать такое от преподавателя йоги – революционно смело, ведь, если ты практикуешь, значит должен исповедовать ЗОЖ, аскезу и шампанскому предпочитать шавасану.

В 2017 бывшая офисная служащая, а теперь инструктор по йоге Эли Уокер придумывает винную йогу, как направление. Вдохновил ее бывший босс, однажды воскликнув, что он, конечно, мог бы коснуться руками пола с прямыми ногами, но вот только для этого нужно выпить. Сказано – сделано, классы пьяной йоги станут появляться повсеместно: в кафе, ресторанах, парках, и даже в W отеле. Сейчас на авторитетных ресурсах, проповедующих разумный гедонизм в комплекте со здоровым телом и гармонией духа предлагают ретриты в разных точках планеты и даже обучение.

В Россию до этого года винная йога еще толком не пришла, в Google есть несколько упоминаний, а еще скандал с явным желанием словить хайп после марафона Насти Ивлеевой. В одном из уроков она предлагает тянуться с вином, что в резкой форме осудил фитнес-тренер из Петербурга и даже потребовал баснословную материальную компенсацию.