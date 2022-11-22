В здании Варшавского вокзала открылся крупнейший в Европе фудмолл Vokzal 1853

Сейчас работают не все заведения. К основному открытию весь первый этаж займут ресторанные корнеры. Есть также event-зона, которая рассчитана на 2,5 тысяч гостей и 4 тысячи посадочных мест, вход на второй этаж пока закрыт.

Среди резидентов: PizzaClub, EasyHummus, «О, Мой боул», BOMU, Georgiani, «Дело в сыре» и многие другие.

На втором этаже под сводами стеклянной крыши будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом а-ля карт. Специально для детей здесь откроется заведение с двухуровневой игротекой, в которой будут работать няни.