Российское подразделение KFC подало заявки на регистрацию бренда Rostic’s и нового логотипа

«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», – сообщили агентству в Роспатенте.

По данным РИА Новости, компания подала заявки на регистрацию еще ряда брендов: «Rostic's», «Ростмастер», «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет», которые позволяют производить и продавать под этими товарными знаками бургеры и блюда из курицы.

Ранее стало известно, что американская компания Yum! Brands продает российское подразделение KFC локальному франчайзинговому оператору компании «Смарт Сервис». Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде.