18+
  • Бары и рестораны
  • Открытия
  • News
Открытия

СМИ: рестораны KFC в России откроются под брендом Rostic’s

Поделиться:

Компания Yum! Brands продает российское подразделение KFC локальному франчайзинговому оператору компании «Смарт Сервис». Об этом говорится в сообщении Yum! Brands.

Puttipon4289 / Shutterstock.com

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору  KFC -компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова. Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде», – сообщили в компании.

Отмечается, что сделку должны будут одобрить государственные регулирующие органы. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России.

Как сообщает Коммерсантъ, новый владелец обязан постепенно ребрендировать заведения KFC в России в Rostic’s. По данным источника издания на рынке общепита, сеть начнет менять вывески в начале следующего года.

Напомним, в марте Yum! Brands приостановил работу 70 ресторанов KFC в России. Это не коснулось точек, работающих по франшизе. 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: