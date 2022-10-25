СМИ: рестораны KFC в России откроются под брендом Rostic’s

«Yum! Brands заключила договор купли-продажи по передаче прав на российские активы компании, которые включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов локальному франчайзинговому оператору KFC -компании «Смарт Сервис» под управлением Константина Юрьевича Котова и Андрея Эдуардовича Осколкова. Покупатель по условиям договора будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию, а также сохранение рабочих мест всей российской команде», – сообщили в компании.

Отмечается, что сделку должны будут одобрить государственные регулирующие органы. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит своё корпоративное присутствие в России.

Как сообщает Коммерсантъ, новый владелец обязан постепенно ребрендировать заведения KFC в России в Rostic’s. По данным источника издания на рынке общепита, сеть начнет менять вывески в начале следующего года.

Напомним, в марте Yum! Brands приостановил работу 70 ресторанов KFC в России. Это не коснулось точек, работающих по франшизе.