В Петербурге откроется крупнейший в Европе фуд-холл

Проект под названием Vokzal 1853 откроется в обновленном торговом центре «Варшавский экспресс» в ноябре. Фуд-холл станет самым крупным в Европе и будет включать в себя более 90 заведений — об этом сообщает «Деловой Петербург». Согласно задумке авторов, отделка помещений будет отсылать к атмосфере вокзалов XIX века, а посетители попадут в «эпицентр бурлящей творческой жизни».

Компания «Адамант» решилась на изменение формата «Варшавского экспресса» еще три года назад, так как прежние концепции исторического пространства не пользовались большой популярностью у жителей. Обновленным торговый центр заработает в октябре.

«Большинство качественных торговых центров так и останутся торговыми центрами, выполняя свою основную функцию. Однако изменения в составе арендаторов, обновление концепций будут происходить чаще. Уже сейчас мы видим переформатирование фуд-кортов, где появляются элементы фуд-холлов, чтобы разнообразить предложение и привлечь в ТЦ нового клиента; создать коворкинги вместо офисов, картинные галереи и выставки в торговых центрах. Очевидно, что доля вакантных площадей после ухода международных компаний будет расти — и не сразу удастся их заполнить новыми брендами. В пустых помещениях временно могут размещаться нестандартные категории арендаторов», — говорит региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Также в Петербурге готовятся открыть 12 новых проектов фуд-холлов общей площадью около 50 тысяч квадратных метров.