В Петербурге собираются открыть 12 новых фуд-холлов

По данным Knight Frank St. Petersburg, которые есть в распоряжении Собака.ru, если все заявленные проекты введут в ближайшие три года, то объем рынка фуд-холлов вырастет в три раза и достигнет насыщения, особенно в центральной части города.

Сейчас в городе работает 11 объектов общей площадью более 30 тысяч квадратных метра. Из них четыре запустили в этом году. В текущем году заработали четыре фуд-холла: гастромаркет Vilka в Кудрово, Balagan на Петроградской стороне, «Фуд Парк Норд» в торговом центре «Норд» и «Московский рынок» на улице Решетникова.

Последний работает в тестовом режиме, официальное открытие намечено на 17 сентября. Общая площадь нового гастропространства — более 4 тыс. кв. м, оно рассчитано на 700 посадочных мест. Близок к открытию самый большой в стране фуд-молл Vokzal 1853 на Обводном канале, а также проекты в ТЦ «Пик» и в многофункциональном проекте «Фабрика» на Кирочной улице.

Как пишет «РБК Петербург», «Адамант» продолжает обновлять зоны в своих торговых центрах. В 2021 году компания совместно с Ginza Project запустили проект в ТРК «Меркурий» около метро «Беговая». Генеральный директор УК «Адамант» Сергей Менис сообщил, что в 2023 году они собираются начать реконструкцию в ТК «Академический» на Гражданском проспекте. Следующие в очереди на обновление — «Континент» на проспекте Стачек и «Заневский каскад».

Как отмечают в Knight Frank St. Petersburg, новый формат общепита в Петербурге развивается сразу в нескольких направлениях. В частности, в рамках торговых центров. Первый подобный проект Eat Market запустили в 2019 году в ТЦ «Галерея». Также идет модернизация зданий сельскохозяйственных рынков, в которых сочетаются фуд-пространства и места классической торговли продуктами с прилавка. Девелоперы также анонсировали планы по превращению в современные фуд-пространства Торжковского и Сытного рынков.

Напомним, на месте кинотеатра в торговом комплексе «Пик» на Сенной площади в Петербурге откроют фуд-корт. Таким образом гастрономическое пространство будет занимать четвертый этаж