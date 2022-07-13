Винный бар Ground в подвале Круглого рынка: редкие вина, интерьер гостиной 60-ых и сомелье-панк Женя Шамов

В подвале одного из самых старинных рынков Петербурга (построен в 1790 г.) открылся винный бар Ground от ресторанной группы Dreamteam – этажом выше находится их же греческая таверна Pame. За подвижную подборку редких бутылок отвечают сомелье проекта Smoke BBQ Аделаида Исхакова и Женя Шамов – (электро)мотор винной культуры города.
Открытие в зените лета – стратегически верное решение. Двери всегда открыты, музыка приглашенного диджея слышна и на улице – на лестнице с бокалами встречаются, сидят и говорят о вине, люди, которые только что встретились. Даже тем, кто бывал в этом помещении не раз, не вспомнить, где здесь был гардероб «Морошки для Пушкина» и синий концепт-стор 22.13 Gift в авангардном дизайне Гарри Нуриева.
Спустившись на нижний этаж Круглого рынка вы попадаете в оживленное пространство с граффити на сводах и зеркалах. Приятный полумрак подчеркивает будто наложенный командой фильтр «гостиная 60-х» (не советская, но европейская!) на ретро-кресла, радиолу и диваны с цветочным принтом.
Суперспособность «Вайнмена» Шамова – находить классные образцы от маленьких виноделов новой волны по всему миру. По бокалам здесь можно попробовать то, чего нет больше нигде в Петербурге или есть, но только в бутылке целиком. Много позиций закупается сейчас, чтобы быть надежно спрятанными и откупоренными через месяц или год уже в статусе эксклюзива, когда случится гарантированный дефицит у всех на рынке.
Каждую среду сомелье открывают 6 новых вин (от 550 руб.) и вносят их от руки в большую книгу с золотыми буквами Ground Wine Library. «Тихие и игристые, классические и дерзкие, взрослые и яркие. Каждая бутылка появилась здесь с любовью к вину как величайшему продукту земли», — сказано на первой странице.
Над небольшим, но внятным меню закусок работал Василий Ратнер – шеф-повар Pame. Есть антипасти в виде сыров, сыровяленого мяса и оливок, начос с крабом и гуакамоле, креветки с соусом биск. Тост с дзадзики и греческий стритфуд сувлаки напоминают о соседстве с таверной наверху, в которую всегда можно забежать, чтобы прерваться на основательную еду и вернуться вниз к дегустации полдюжины интереснейших вин.
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