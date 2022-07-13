Винный бар Ground в подвале Круглого рынка: редкие вина, интерьер гостиной 60-ых и сомелье-панк Женя Шамов

Открытие в зените лета – стратегически верное решение. Двери всегда открыты, музыка приглашенного диджея слышна и на улице – на лестнице с бокалами встречаются, сидят и говорят о вине, люди, которые только что встретились. Даже тем, кто бывал в этом помещении не раз, не вспомнить, где здесь был гардероб «Морошки для Пушкина» и синий концепт-стор 22.13 Gift в авангардном дизайне Гарри Нуриева.

Спустившись на нижний этаж Круглого рынка вы попадаете в оживленное пространство с граффити на сводах и зеркалах. Приятный полумрак подчеркивает будто наложенный командой фильтр «гостиная 60-х» (не советская, но европейская!) на ретро-кресла, радиолу и диваны с цветочным принтом.