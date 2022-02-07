Ностальгическая советская рюмочная «Снежинка» снова открылась на Петроградской стороне

Кафе «Снежинка», проработавшее 63 года на Малом проспекте П.С., 57, снова открылось! Из-за коронавирусных ограничений владельцы решили отказаться от проекта в декабре 2020 года и сдали помещение в аренду Кате Бокучаве («Место», Suki, бар «8»), которая открыла в нем одноименный ресторан еврейской кухни.
Осенью стало известно, что помещение выкупили обратно, а Катя сообщила, что откроет новую «Снежинку», но уже по другому адресу.
В меню перезапущенной рюмочной сохранились основные позиции и цены. Курица стоит 200 руб., блины со сметаной — 100 руб., а небольшая кружка пива — 80 руб.
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