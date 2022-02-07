Ностальгическая советская рюмочная «Снежинка» снова открылась на Петроградской стороне

Осенью стало известно, что помещение выкупили обратно, а Катя сообщила, что откроет новую «Снежинку», но уже по другому адресу.

В меню перезапущенной рюмочной сохранились основные позиции и цены. Курица стоит 200 руб., блины со сметаной — 100 руб., а небольшая кружка пива — 80 руб.