Катя Бокучава открывает ресторан «Снежинка» вместо легендарного одноименного кафе

В ресторане будет представлена кухня Ашкенази — евреев, проживавших на территории стран бывшего СССР и восточной Европы.

Владелица ресторана «Место», Suki, бара «8» и кофейни Saint Espresso, определяет в прейскурант (вместо меню) переосмысленной «Снежинки» обязательную мацу, фаршированную рыбу, форшмак, латкесы и завтраки: бейглы с лососем и сэндвичи с пастрами, ленивые вареники и яйца. В планах устраивать дни «другой еврейской кухни» с поварами из Грузии, Латвии и даже Марокко.

Интерьер заведения на 19 посадочных мест Катя Бокучава придумывает вместе с Валерием Ларионовым, с которым разрабатывала дизайн «Места». Новый ресторан будет оформлен в стиле старой квартиры с диваном сталинских времен, буфетом, побитым кафелем на стенах и дверью, обитой дермантином. Советскую посуду принимают в подарок от друзей: чайный сервис, например, передала Алиса Бруновна Фрейндлих, а хрусталь достался от Марии Лавровой.