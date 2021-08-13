На «Летучем Голландце» появится ресторан петербургской кухни «1703»

На корабле «Летучий Голландец» на Мытнинской набережной, с палуб которого видно Биржевой мост, Ростральные колонны, Эрмитаж и Дворцовую площадь, скоро открывается третий гастрономический проект — ресторан петербургской кухни «1703».
Бренд-шефом выступает француз Давид Эйро («Астория»), который стажировался в парижском ресторане легендарного Пьера Ганьера, а также был су-шефом у Элен Дарроз, первой и единственной женщины-шефа, удостоенной двух звёзд Мишлен.
В меню фиксируют три века петербургской кухни — шеф-повар Павел Лаврухин консультировался с историками и экспертами, а также использовал архивные кулинарные материалы. Среди 60 блюд найдете шуваловскую уху, в которую выливают рюмку русской водки, ленинградский рассольник с диким гусем, михайловскую котлету и оливье с раковыми шейками по рецептам поваренных книг XIX века.
Шеф-кондитер Юлия Фомичева изучила традиционные рецепты Гурьевских блинов, повествования Пушкина про аристократические приемы в «Барышне-крестьянке» и включила в раздел десертов пирожные из жженого сахара с ромом, кофейное с коньяком и лимоном и медовое с пряностями и травами.
В ресторане будут работать ранние завтраки с блинами с черной икрой и свежей выпечкой.
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