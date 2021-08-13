На «Летучем Голландце» появится ресторан петербургской кухни «1703»

В меню фиксируют три века петербургской кухни — шеф-повар Павел Лаврухин консультировался с историками и экспертами, а также использовал архивные кулинарные материалы. Среди 60 блюд найдете шуваловскую уху, в которую выливают рюмку русской водки, ленинградский рассольник с диким гусем, михайловскую котлету и оливье с раковыми шейками по рецептам поваренных книг XIX века.

Шеф-кондитер Юлия Фомичева изучила традиционные рецепты Гурьевских блинов, повествования Пушкина про аристократические приемы в «Барышне-крестьянке» и включила в раздел десертов пирожные из жженого сахара с ромом, кофейное с коньяком и лимоном и медовое с пряностями и травами.

В ресторане будут работать ранние завтраки с блинами с черной икрой и свежей выпечкой.