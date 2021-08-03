Во дворе Гостинки появилась летняя терраса Ikigai «Суши на каникулах»

В меню 15 классических роллов с лососем, угрем или креветкой, рамены с курицей, свининой, яйцом и бамбуком и фирменные холодные напитки вроде японского рисового лагера и лимонадов.

Террасу оформили деревянной мебелью, зеленью и световыми гирляндами. Также на территории есть чилл-зона с лежаками.