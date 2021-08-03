Во дворе Гостинки появилась летняя терраса Ikigai «Суши на каникулах»

Этим летом в Петербурге команды «Цифербурга», фестиваля «Ленинградские мосты» и руководства Гостиного Двора впервые открыли для посетителей двор Гостинки (Садовая ул., 17). Один из гастрономических резидентов — раменная Ikigai с летней террасой «Суши на каникулах».
В меню 15 классических роллов с лососем, угрем или креветкой, рамены с курицей, свининой, яйцом и бамбуком и фирменные холодные напитки вроде японского рисового лагера и лимонадов.
Террасу оформили деревянной мебелью, зеленью и световыми гирляндами. Также на территории есть чилл-зона с лежаками.
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