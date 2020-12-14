Solar Bistro на Гороховой: много света, домашняя паста и ностальгия по курортам Средиземноморья

От наследия «Полного балета» ничего не осталось. Разве что большое распашное арочное окно — вид все-таки на Главное Адмиралтейство! Зал поделен только номинально: барная стойка, в каком-то смысле имитирующая метрдотеля, стоит между дневной зоной для завтрака и неспешного обеда (отличительная особенность — отсутствие скатертей, серые диваны) и вечерней зоной (отличительная особенность — кремовые скатерти, изумрудные диваны и волны подсвеченной песочной шторы, сшитой самостоятельно, под потолком). Мебель — кресла, диваны, барная стойка из дерева — как будто Италия, но нет — друзья из Томска.

Интерьер команда Евгения Санжара разработала самостоятельно: белая настенная плитка под стеклянной витриной, отбрасывающей нас в лобби курортного отеля, плитка на полу, призванная разбудить воспоминание о морском побережье с галечным пляжем. Зеркала в виде золотого солнца (концепция Solar основана на любви ко всему солнечному), которые Евгений отыскал на Железноводском рынке, живая зелень, состаренные латунные стекла и выбеленная кирпичная кладка, которую красили сами.