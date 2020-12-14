Solar Bistro на Гороховой: много света, домашняя паста и ностальгия по курортам Средиземноморья

В Доходном Доме страхового общества «Саламандра» на Гороховой, 4, открылось Solar Bistro — самостоятельный проект Евгения Санжара (экс-шеф Ginza). Курс бистро держит на средиземноморские традиции и в еде, и в вине, и в неестественном для Петербурга обилии света.
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Евгений Санжар
От наследия «Полного балета» ничего не осталось. Разве что большое распашное арочное окно — вид все-таки на Главное Адмиралтейство! Зал поделен только номинально: барная стойка, в каком-то смысле имитирующая метрдотеля, стоит между дневной зоной для завтрака и неспешного обеда (отличительная особенность — отсутствие скатертей, серые диваны) и вечерней зоной (отличительная особенность — кремовые скатерти, изумрудные диваны и волны подсвеченной песочной шторы, сшитой самостоятельно, под потолком). Мебель — кресла, диваны, барная стойка из дерева — как будто Италия, но нет — друзья из Томска.
Интерьер команда Евгения Санжара разработала самостоятельно: белая настенная плитка под стеклянной витриной, отбрасывающей нас в лобби курортного отеля, плитка на полу, призванная разбудить воспоминание о морском побережье с галечным пляжем. Зеркала в виде золотого солнца (концепция Solar основана на любви ко всему солнечному), которые Евгений отыскал на Железноводском рынке, живая зелень, состаренные латунные стекла и выбеленная кирпичная кладка, которую красили сами.
После Гинзы на Аптекарском проспекте Евгений Санжар сделал шефский перерыв на предпринимательскую деятельность: технологии и консалтинг, но быстро соскучился и вернулся за гастрономический станок уже своего проекта. В меню каверы на блюда солнечных стран, которые безвозвратно застревали в голове шефа во время путешествий (да, когда-то было можно), рабочих командировок и стажировок.
Навигация в меню понятна: от сырого (ежи, устрицы, тартары и крудо), разномастных закусок и внятных салатов переходим к классическим французским супам, самодельным пастам с внушительным аккомпанементом в виде утки, краба или трюфеля и основному горячему – то вегетерианская цветная капуста с фундуком, то ягненок с печеным картофелем, то сибас с вонголе. Десерты делают сами – и если чувствуется резкая нехватка чего-то рекордного в дружеских пересказах – вот вам самая большая в городе булочка «Шу» с фундучным кремом и соленой карамелью (крема серьезно остерегайтесь, остановиться вряд ли получится).
Кухня простая, но только по восприятию. Домашняя паста достойного уровня — тальятелле, пенне, казаречче, тальолини, каннеллони и равиоли — напомнит о маленьких тосканских ресторанчиках или сицилийской рыбацкой деревушке. Берите каннеллони с пармезановым муссом, черным трюфелем и уткой, которая томится 8 часов и тщательно перетирается, для нового опыта с текстурой. Буйабес с креветками, мидиями, кальмаром и вонголе на рыбно-томатном бульоне — классический многотональный суп, как будто сбежавший с Лазурного берега. Морепродукты, кстати, везут из Мурманска.
Винную карту разрабатывала Маша Карючина («На вина!»): 80 бутылочных позиций (многие из них могут открыть, если закажете больше трех порций) и 13 бокальных.
В меню вина маленьких ремесленнических хозяйств солнечных стран, которые отказались от промышленных способов производства. Предпочтение, конечно, Solar Bistro отдает приморским терруарам. Но подборка из знакомых всем Бургундии, Шампани, Тосканы и вина из Австрии и Германии также имеются.
Рекомендация редакции: к бокалу красного обязательно возьмите куриный паштет с карамелизированной грушей чатни в вине, трюфелем и свежеиспеченным домашним хлебом — сочетание классическое, но Solar Bistro исполнили его по-средиземноморски харизматично и притягательно!
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