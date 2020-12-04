На Гороховой открылось Solar Bistro от шеф-повара флагманского Ginza

Евгений Санжар еще недавно шефствовал на кухне флагманского проекта Ginza на Аптекарском, а теперь дебютировал сольно: на Гороховой открылось Solar Bistro c явным тяготением к Средиземноморью.
На месте ресторана «Полный балет» на Гороховой улице в техническом режиме открылось Solar Bistro — шаг до Адмиралтейства, два — до Дворцовой площади. Светлые стены, минимализм, дерево и зеленые растения.
Евгений Санжар, владелец и идеолог бистро, решил сделать гастрономический акцент на кухне, родственной средиземноморской. В главе Raw-блюд читаются крудо из сибаса или тунца, тартар из лосося с йогуртом (!) и морские ежи. От сырого к приготовленному: хот-дог с копченым лососем, каннеллони с томленой уткой и трюфелем (вся паста исключительно домашняя) или говяжье ребро с жемчужным луком.
В винной карте Solar Bistro 60 позиций, среди которых вина от небольших хозяйств и солнечных приморских терруаров.
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