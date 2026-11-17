В течение 40 дней поста (перед праздником Рождества Христова) активисты могут обеспечить питание для посетителей Центра, присоединиться к раздаче еды в качестве волонтеров или просто помочь нуждающимся любой суммой. Формат доброго дела участники акции выбирают самостоятельно: от приготовления горячего обеда до раздачи продуктов. Организаторы приглашают к участию малый бизнес, частных лиц и благотворительные организации. Цель — объединить петербуржцев вокруг идеи ежедневного доброго дела.

По словам представителей Центра на инициативу их вдохновила история 12-летнего школьника Ислама. Этой осенью он решил каждый день кормить бездомных кошек, снимал на камеру свои добрые дела и рассказывал о них в соцсетях. На сотый день Ислам пригласил людей вместе с ним накормить 50 животных: на первую встречу пришел всего один человек, однако уже следующую посетили сотни петербуржцев, которые приносили корм, помогали животным и внедряли опыт в свои районы.

Присоединиться к работе Центра можно по ссылке.