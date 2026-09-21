Знакомьтесь, двенадцатилетний Ислам! Его видео о том, как он кормит бездомных кошек покорили сеть!

В воскресенье, 20 сентября, в Юсуповском саду десятки людей собрались, чтобы покормить живущих поблизости бездомных кошек. Их всех собрал двенадцатилетний мальчик Ислам. В начале этого лета он запустил в своих соцсетях челлендж: «кормлю кошек каждый день». Теперь на него подписаны тысячи людей, а его ролики собирают десятки тысяч просмотров. Собака.ru поговорила с Исламом о его любимых дворовых котах, о мечте открыть приют и планах организовать всемирный челлендж.
Не мог бы ты для начала рассказать о себе?
Меня зовут Ислам, мне 12 лет, я учусь в 6 классе. Родился я в городе Пушкине, Царское село. Потом жил в Ленинградской области, а последние два года живу в Санкт-Петербурге.
Как ты придумал весь этот челлендж с кормлением кошек?
Когда я раньше жил в Ленинградской области, там было очень много кошек. Я их всегда кормил: сам подкармливал, с мамой мы кормили. Потом, когда мы переехали в Адмиралтейский район, я решил, что буду снимать что-то [для соцсетей].
Подумал, что можно каждый день делать доброе дело — мне пришла в голову мысль, что каждый день можно кормить кошек. Так я и пришел к этому. Начал 4 июня.
Где ты кормишь кошек?
Обычно я кормлю на Звенигородской, иногда на Сенной. Там есть четыре двора, где есть кошки. Но я ищу еще и другие дворы, если найду, то туда тоже буду приходить, чтобы кормить кошек.
Некоторых я уже узнаю, хотя они все равно меня боятся. Разве что один черный кот на Звенигородской привязался ко мне: прыгает на ручки, просит еды, когда я прихожу.
Иногда бывает, что у тебя видео озаглавлено не «30-й день» или «68-й день», а «55-й и 56-й дни» — почему так получается?
Я кормлю кошек не только с камерой. Я могу раза три покормить, а снять только один. А бывает, что я не могу снять, но не хочу пропускать день. Тогда записываю видео на два дня сразу.
Кажется, твой челлендж претерпел еще одно изменение по сравнению с первоначальной задумкой — ты теперь кормишь вовсе не одну кошку в день.
Ну да. Раньше я тратил свои деньги — по 50 рублей (больше я не хотел брать из карманных расходов, чтобы себе тоже купить вкусняшку). После одного из риллсов, который залетел, мне начали переводить деньги, и так я стал покупать очень много корма. Теперь могу кормить в день по четыре–пять кошек.
Какое видео первым привлекло много внимания?
Вроде 14-й день.
Ты заранее готовился к 100-му видео, на котором хотел собрать много людей?
Нет, если честно просто в голову пришло. Я хотел накормить очень много кошек и мне нужна была помощь.
Было уже очень поздно — уже 99-й день — один день оставался, я уже подумал, что никто не увидит, но все же записал видео и позвал много людей.
Но никто не пришел кроме одной девушки?
Да… Во многих новостных пабликах почему-то говорят, что был еще какой-то молодой человек, но нет, его не было.
Но 20 сентября ты решил взять реванш…
Да, мне нужна была помощь! Я часто гуляю в Юсуповском парке и там очень много кошек. Из-за этого я решил устроить встречу.
Думал, что если придет человек десять и каждый бы покормил кошек, это было бы классно. (В итоге на встречу пришли десятки людей, — прим. Собака.ru).
Изначально твой челлендж назывался «кормлю кошек 365 дней». Ты перемахнул первую сотню, что будешь делать, когда год подойдет к концу?
Мне кажется, уже тогда можно будет открывать свой приют и продолжить кормить кошек каждый день.
А если помечтать, где бы такой приют мог бы быть?
Ну… тут где-то, на Сенной!
Кажется, это твой любимый район!
Я вообще люблю Петербург — самый красивый город! Я люблю Исаакиевский собор, Казанский собор, Спас на крови около Марсового поля.
Я люблю гулять в Юсуповском парке, люблю просто ходить по городу, на Марсовом поле часто гуляю…
Ты ведь наверное уже думаешь о том, чем хотел бы стать?
Да! Я хотел бы быть стоматологом, ветеринаром и поваром. У моих родителей кафе кыргызской еды, они там работают каждый день. Кстати, кафе на Константина Заслонова, заходите, чтобы мама радовалась!
К чему все же больше склоняешься?
Ветеринаром. Мне кажется, хорошо было бы…
Я видел, ты часто снимаешься в футболке «Зенита». Чем ты вообще увлекаешься кроме кошек и футбола?
Ну, я люблю плавать — четыре года занимался плаванием. Еще нравится самбо, борьба…
Если вернуться к кошкам — бывало ли так, что ты сталкивался с негативной реакцией?
Ну да! Где-то человек 10 писали, мол, зачем их кормить, они все равно пользу не приносят? Раньше они крыс ловили и все такое, а сейчас они бесполезные. Еще писали мне, что после кошек грязно становится, воняет после них, лучше бы домой, мол кого взял.
А у тебя дома есть животные?
Да! У меня есть котенок Муся ей где-то 3 месяца, я на Авито ее взял. Она очень игривая, любит у меня на руках лежать. прямо очень добрая и милая.
А нет желания взять кого-то из тех, кого ты кормишь во дворе?
Хотелось бы конечно, но мама не разрешит. Она еле-еле разрешила одного котенка.
Если вернуться к комментариям, думаю любителей кошек у тебя там больше?
Намного больше! Намного!
Еще был один комментарий был — какой-то парень писал, типа, почему ты, китаец, у нас в России и почему ты тут у нас кормишь кошек? Ну из-за того что я кыргыз, что я не русский. Но, если честно, мне пофиг — такие люди, [которые пишут такие комментарии], точно ничего не делают, лежат на диване, а я хотя бы что-то делаю в жизни.
Надеешься, что твоим примером вдохновятся люди и будут тоже кормить кошек?
Да! Я надеюсь, что это будут делать многие, что это будет челлендж для всего мира!
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