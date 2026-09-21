Знакомьтесь, двенадцатилетний Ислам! Его видео о том, как он кормит бездомных кошек покорили сеть!

Не мог бы ты для начала рассказать о себе?

Меня зовут Ислам, мне 12 лет, я учусь в 6 классе. Родился я в городе Пушкине, Царское село. Потом жил в Ленинградской области, а последние два года живу в Санкт-Петербурге.

Как ты придумал весь этот челлендж с кормлением кошек?

Когда я раньше жил в Ленинградской области, там было очень много кошек. Я их всегда кормил: сам подкармливал, с мамой мы кормили. Потом, когда мы переехали в Адмиралтейский район, я решил, что буду снимать что-то [для соцсетей].

Подумал, что можно каждый день делать доброе дело — мне пришла в голову мысль, что каждый день можно кормить кошек. Так я и пришел к этому. Начал 4 июня.

Где ты кормишь кошек?

Обычно я кормлю на Звенигородской, иногда на Сенной. Там есть четыре двора, где есть кошки. Но я ищу еще и другие дворы, если найду, то туда тоже буду приходить, чтобы кормить кошек.

Некоторых я уже узнаю, хотя они все равно меня боятся. Разве что один черный кот на Звенигородской привязался ко мне: прыгает на ручки, просит еды, когда я прихожу.