Огуречный снег, луковая шелуха и мороженое из хереса: братья Гребенщиковы представили новый сет в Bourgeois Bohemians

На старт подают козий сыр шевр с кремом из кинзы и копченый угорь со сморчками. Лосось гравлакс мэтчат с фенхелем и огурцом в нескольких текстурах, морской гребешок — с шафрановым соусом и мандариновым сорбетом. Обжаренный палтус сервируют с боровиками и топленой сметаной, а тартар из оленины заправляют тимьяновым маслом и черемшой. Утиную грудку с фуа-гра сочетают с демиглясом и муссом из лука-порея. Гранд-финал ужина — черная смородина в разных кондициях и фэнси-версия творожного сырка с маринованным изюмом и мороженым из хереса.

«Петербург стал одним из источников вдохновения для нового сета, но мы не пытались буквально переводить историю города в блюда или искать для каждого курса конкретное событие. Нам интереснее сам город: его культура, архитектура и прежде всего люди, которые создавали его раньше и продолжают наполнять смыслами сегодня. Поэтому "Ворота в город" для нас — скорее приглашение войти в Петербург через вкус, а дальше внимательнее посмотреть на детали, из которых он складывается», — делятся шефы.