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Огуречный снег, луковая шелуха и мороженое из хереса: братья Гребенщиковы представили новый сет в Bourgeois Bohemians

Шефы Артем и Алексей Гребенщиковы в своем ресторане BoBo представили новый гастрономический сет XVII — «Ворота в город»! Он построен на исторических и культурных образах Петербурга и его жителей. По традиции к работе над сетом присоединились локальные художники.

Братья Гребенщиковы
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Братья Гребенщиковы

Козий сыр, кинза, черный чеснок
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Козий сыр, кинза, черный чеснок

Лосось, огурец, фенхель
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Лосось, огурец, фенхель

Гребешок, шафран, цитрусы
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Гребешок, шафран, цитрусы

На старт подают козий сыр шевр с кремом из кинзы и копченый угорь со сморчками. Лосось гравлакс мэтчат с фенхелем и огурцом в нескольких текстурах, морской гребешок — с шафрановым соусом и мандариновым сорбетом. Обжаренный палтус сервируют с боровиками и топленой сметаной, а тартар из оленины заправляют тимьяновым маслом и черемшой. Утиную грудку с фуа-гра сочетают с демиглясом и муссом из лука-порея. Гранд-финал ужина — черная смородина в разных кондициях и фэнси-версия творожного сырка с маринованным изюмом и мороженым из хереса. 

«Петербург стал одним из источников вдохновения для нового сета, но мы не пытались буквально переводить историю города в блюда или искать для каждого курса конкретное событие. Нам интереснее сам город: его культура, архитектура и прежде всего люди, которые создавали его раньше и продолжают наполнять смыслами сегодня. Поэтому "Ворота в город" для нас — скорее приглашение войти в Петербург через вкус, а дальше внимательнее посмотреть на детали, из которых он складывается», — делятся шефы.

Утка, фуа-гра, лук
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Утка, фуа-гра, лук

Херес, изюм, творог
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Херес, изюм, творог

Конфеты ручной работы
Фото предоставлены пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Конфеты ручной работы

К работе над сетом присоединились девять петербургских художников творческого объединения «Кружок»: Вика Кравцова, Анастасия Королева, Настя Ящелтова, Анастасия Государенкова, Лиза Костикова, Марго Иванова, Лев Чернышев, Екатерина Колосовская и Полина Лола. Для Алексея и Артема было важно собрать художников, которые живут и работают в Петербурге и могут посмотреть на город изнутри: «Мы задали общую тему, но не ограничивали их единым визуальным языком: каждый выбрал свой образ города и собственный способ его раскрыть».

Виленский переулок, 15
+7 (911) 149-17-70

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