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Где взять гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге» 2026

В нашем очень красивом путеводителе рассказали про главные ресторанные открытия Петербурга (от кафе в Корпусе Бенуа с блюдами-посвящениями Шишкину и Айвазовскому до кабака с любимыми блюдами Иосифа Бродского) и отмечаем события, которые нельзя пропустить этим летом. А еще собрали список мест с образцовыми хенд-роллами из голубого тунца, равиоли-лимончиками и окрошкой на березовом соке. Плюс листенинг-бары, кабаре, рюмочные, тапрум, бистро и еще полтора десятка адресов с лучшими в городе коктейлями.

Ищите печатную версию в главных кафе, барах и ресторанах города, а также на Ozon, Wildberries, в Подписных изданиях и даже в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.

В ресторанах и барах

AGA

Animals

AVA бистро

Bist

Blackchops

BoBo

Catch 22

Charlie

Closer

Cristal

DA MANU

DUO Gastrobar

DUO Аzia

EM

Faces

Frantsuza Bistro

Fresas

GooseGoose bistro

Harry Not Original Pub

House of Jade

Il Lago dei Cigni

Inner

Jam

Jerome

Joli

Juan

Kira

Koi

Kuznya

Kuznya Cruise

Mama Tuta

Marso Polo

Matilde

Meal

Michele

Mill

Mina

Mio Bistrot

MonChouchou

Nama

Pame

Poly

Poool

Probka

R14

Reborn

Salone Pasta&Bar

Saro

Saviv

Sea Signora

Self Edge Japanese

SMOKE BBQ

STROGANOFF BAR & GRILL

STROGANOFF STEAK HOUSE

Tel Aviv

Terrasa

Tondo

VOX

ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS

Авокадо Queen

Адище города

Банщики

Баски & Монегаски

Белый Рябчик

Бергамот

География

Гинза

Ист

Лодочная станция

Мансарда

Мечтатели

Миндаль

МОА

Огородники

Октав

Перемена

Пища Династии Минь

Полторы комнаты

Прошуттерия

Ресторан Шаляпин

Ресторан Шаляпин Репино

Рибай

Русская рюмочная №1

Рыба на даче

Сад

Серж

Сыроварня

Таможня

Тартарбар

Тесла бар

Чабрец на Аптекарском

Шеф Маруся и Ко

Шум

В отелях

Academia Shuvaloff

Academia Teplova

Crown Hotel

CORINTHIA

Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Grand Hotel Moika22

Grand Hotel Europe

LOTTE

Sokos Hotel Palace Bridge

Англетер

Астория

Амбассадор

Отель 6/3

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