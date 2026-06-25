Где взять гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге» 2026

В нашем очень красивом путеводителе рассказали про главные ресторанные открытия Петербурга (от кафе в Корпусе Бенуа с блюдами-посвящениями Шишкину и Айвазовскому до кабака с любимыми блюдами Иосифа Бродского) и отмечаем события, которые нельзя пропустить этим летом. А еще собрали список мест с образцовыми хенд-роллами из голубого тунца, равиоли-лимончиками и окрошкой на березовом соке. Плюс листенинг-бары, кабаре, рюмочные, тапрум, бистро и еще полтора десятка адресов с лучшими в городе коктейлями.
Ищите печатную версию в главных кафе, барах и ресторанах города, а также на Ozon, Wildberries, в Подписных изданиях и даже в вагонах первого и бизнес-класса поезда «Сапсан» по направлениям Санкт-Петербург – Москва и Москва – Санкт-Петербург.
В ресторанах и барах
AGA
Animals
AVA бистро
Bist
Blackchops
BoBo
Catch 22
Charlie
Closer
Cristal
DA MANU
DUO Gastrobar
DUO Аzia
EM
Faces
Frantsuza Bistro
Fresas
GooseGoose bistro
Harry Not Original Pub
House of Jade
Il Lago dei Cigni
Inner
Jam
Jerome
Joli
Juan
Kira
Koi
Kuznya
Kuznya Cruise
Mama Tuta
Marso Polo
Matilde
Meal
Michele
Mill
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
Nama
Pame
Poly
Poool
Probka
R14
Reborn
Salone Pasta&Bar
Saro
Saviv
Sea Signora
Self Edge Japanese
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Tel Aviv
Terrasa
Tondo
VOX
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Адище города
Банщики
Баски & Монегаски
Белый Рябчик
Бергамот
География
Гинза
Ист
Лодочная станция
Мансарда
Мечтатели
Миндаль
МОА
Огородники
Октав
Перемена
Пища Династии Минь
Полторы комнаты
Прошуттерия
Ресторан Шаляпин
Ресторан Шаляпин Репино
Рибай
Русская рюмочная №1
Рыба на даче
Сад
Серж
Сыроварня
Таможня
Тартарбар
Тесла бар
Чабрец на Аптекарском
Шеф Маруся и Ко
Шум
В отелях
Academia Shuvaloff
Academia Teplova
Crown Hotel
CORINTHIA
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Grand Hotel Moika22
Grand Hotel Europe
LOTTE
Sokos Hotel Palace Bridge
Англетер
Астория
Амбассадор
Отель 6/3
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