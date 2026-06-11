Евгений Цыганов, Лев Лурье и Александр Малич проведут бранч (с дижестивом!) в рамках цикла «Собрание сочинений. Встречи на Невском»

В июле гостем цикла ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском» станет актер, режиссер и музыкант Евгений Цыганов. Компанию артисту традиционно составят историк Лев Лурье и директор Алекандринского театра Александр Малич.

Говорить планируют о Бродском в «Полутора комнатах» (Цыганов ставил две пьесы поэта!), о рок-н-ролле и кавере на Цоя — как с фронтменом группы «Ме4та». Евгений вспомнит прогулки с дочерью Полиной по белым ночам, знаковые съемки и совпадения, любимые места, люди, случаи и встречи. Также обсудят гастроли на сцене БДТ и петербургскую харизму (с которой можно родиться и жить в Москве).

«Евгений Цыганов – это пример артиста и режиссера, который понимает, что он говорит и даже больше. В его умении молчать, не делать вещей, которые другим актерам полезны, есть ощущение внутренней силы. В этой сдержанности много петербургского», - отмечает Лурье.