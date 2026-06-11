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Евгений Цыганов, Лев Лурье и Александр Малич проведут бранч (с дижестивом!) в рамках цикла «Собрание сочинений. Встречи на Невском»

Евгений Цыганов расскажет Льву Лурье и Александру Маличу «про Питер без FM», о Бродском в «Полутора комнатах» и рок-н-ролле, кавере на Цоя и прогулках с дочерью по белым ночам, знаковых съемках и любимых местах — на гастрономическом бранче в отеле «Коринтия» 19 июля.

Евгений Цыганов. Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то
Дмитрий Егоров
Евгений Цыганов, Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают»

В июле гостем цикла ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском» станет актер, режиссер и музыкант Евгений Цыганов. Компанию артисту традиционно составят историк Лев Лурье и директор Алекандринского театра Александр Малич.

Говорить планируют о Бродском в «Полутора комнатах» (Цыганов ставил две пьесы поэта!), о рок-н-ролле и кавере на Цоя — как с фронтменом группы «Ме4та». Евгений вспомнит прогулки с дочерью Полиной по белым ночам, знаковые съемки и совпадения, любимые места, люди, случаи и встречи. Также обсудят гастроли на сцене БДТ и петербургскую харизму (с которой можно родиться и жить в Москве).

«Евгений Цыганов – это пример артиста и режиссера, который понимает, что он говорит и даже больше. В его умении молчать, не делать вещей, которые другим актерам полезны, есть ощущение внутренней силы. В этой сдержанности много петербургского», - отмечает Лурье. 

Лев Лурье
Валентин Блох
Лев Лурье

В рамках проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» Дом культуры Льва Лурье проводит публичные беседы с петербуржцами и гостями города об их воспоминаниях, связанных с местом. В феврале Лурье беседовал с режиссером спектакля-хита «Холопы» Андреем Могучим.

Встреча с Цыгановым состоится 19 июля в отеле «Коринтия» (Невский, 57). С 13:00 — сбор гостей и приветственный бранч, разговор начнется в 13:45, в 15:30 — обмен впечатлениями и ранний дижестив. Билеты можно купить здесь.

18+

Люди:
Лев Лурье, Евгений Цыганов

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