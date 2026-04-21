60 адресов, где корюшку продают официально

Актуальные адреса продажи корюшки:

Василеостровский район

• ул. Кораблестроителей, уч.159 у дома 21

Выборгский район

• Выборгское шоссе, участок 52, северо-восточнее дома 1

• Выборгское шоссе, участок 53, северо-западнее дома 1

• пр. Энгельса, уч. 315, северо-западнее дома 139/21

• пр. Просвещения, участок 187, южнее д. 3

Калининский район

• пр. Культуры, уч. 2, юго-западнее дома 21

• Гражданский пр., восточнее дома 84

• ул. Ушинского, участок 10093, у дома 5

• Кондратьевский пр., угол Кондратьевского пр. и ул. Бестужевской

• ул. Карпинского, у дома 38

• ул. Ольги Форш, юго-западнее дома 15

Кировский район

• ул. Солдата Корзуна, уч. 132, у дома 40

• ул. Генерала Симоняка, уч. 112, у дома 9

• перекресток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле дома 53

• Ленинский пр., уч. 226, восточнее дома 127

• ул. Стойкости, уч. 160, северо-западнее д. 38

• Автовская ул., уч. 129, у дома 3

• Кронштадтская ул., уч. 139, южнее дома 1

Колпинский район

• посёлок Металлострой, Пионерская ул., у д. 5

• город Колпино, Загородная ул., уч. 183, юго-восточнее дома 43

Красногвардейский район

• Пискарёвский пр., уч.69, северо-восточнее дома 39

• Индустриальный пр., уч.111, юго-западнее дома 27

• Таллинская ул., дом 7

• Заневский пр., уч. 98, у дома 45

Красносельский район

• ул. Котина, участок 29, у дома 2

• ул. Маршала Захарова, уч. 104, у дома 21

• ул. Партизана Германа, уч. 72, напротив д. 22

• г. Красное Село, Театральная ул., уч. 5, севернее дома 6

• г. Красное Село, пр. Ленина, у дома 85 по пр. Ленина, ул. Свободы, уч. 8

• ул. Тамбасова, участок 14, у дома 4

• Сергиево, ул. Свердлова, уч. 5, у дома 1

• г. Красное Село, пр. Ленина, уч. 89, юго-восточнее д. 85

• тер. Горелово, Красносельское шоссе, уч. 6, северо-восточнее дома 40

• ул.Маршала Захарова, уч. 187, восточнее д. 21

Московский район

• Пулковское шоссе, участок 129, у дома 3

Невский район

• пр. Елизарова, уч. 27, восточнее дома 30

• пр. Большевиков, уч. 148, восточнее дома 27, корпус 4, по улице Дыбенко

• ул. Дыбенко, уч. 165, северо-западнее дома 27, корпус 4

• Тепловозная ул., уч. 82, севернее пересечения Тепловозной ул. и Прибрежной ул.

Петродворцовый район

• г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, уч. 4, напротив д. 2

Приморский район

• Коннолахтинский пр., уч. 5, южнее дома 2

• Комендантский пр., земельный уч. 138, западнее дома 17

Пушкинский район

• г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, уч. 27, у д. 4

• пос. Шушары, Славянка, Ростовская ул., уч. 6, у дома 17/4 на перекрестке с ул. Туровской

• г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, участок 29, юго-западнее дома 20

Фрунзенский район

• Будапештская ул., уч. 165, восточнее дома 11, литера Б

• Будапештская ул., уч. 171, юго-восточнее д. 71

• Будапештская ул., уч. 291, ю-з д. 12/100 по ул. Ярослава Гашека

• ул. Олеко Дундича, уч.64, юго-восточнее д. 34

• Альпийский пер., уч. 21, южнее дома 30

• Бухарестская ул., уч. 182, южнее дома 116

• Купчинская ул., уч. 66, северо-восточнее дома 1/5

• Будапештская ул., уч. 173, ю-з дома 12/100, по ул. Ярослава Гашека

• Купчинская ул., уч.65, юго-восточнее д. 29

• Будапештская ул., уч. 169, восточнее д. 33

• Софийская ул., уч.156 восточнее дома 39

Центральный район

• Владимирская площадь, участок 6, севернее дома 1-3 по Большой Московской ул.

• Воскресенская набережная, севернее дома 6-8, по Воскресенской набережной, наб.

• ул. Красного текстильщика у дома 13