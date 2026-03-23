Московский ресторан «Москва Дели» запустил специальный гастросет к премьере фильма «Королек моей любви»

К выходу музыкальной комедии «Королек моей любви», которая стартует в кинотеатрах с 1 апреля, в индийском ресторане с 23 марта по 5 апреля будут подавать еду как в кино.
Главный гастрономический символ проекта — хурма: в фильме действие разворачивается вокруг вымышленного города Хурмада. В «Москва Дели» переосмыслили идею и сделали хурму ключевым элементом сета. В меню вошли блюда, отражающие дух традиционной индийской кухни: салат с хурмой, нежные идли с самбаром, пряный сарсо каду, хрустящая лача паратха и десерт с хурмой. Ароматный масала-чай — обязательная часть любой индийской трапезы.
Ольга Медведева
глава PR-направления проекта
Мы хотели, чтобы зрители могли не только увидеть «Королек моей любви», но и буквально почувствовать его атмосферу. Этот гастрономический сет — еще один способ погрузиться в мир фильма, где всё построено на эмоциях, яркости и удовольствии.
