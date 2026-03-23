Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Новости
  • News
Поделиться:

Московский ресторан «Москва Дели» запустил специальный гастросет к премьере фильма «Королек моей любви»

К выходу музыкальной комедии «Королек моей любви», которая стартует в кинотеатрах с 1 апреля, в индийском ресторане с 23 марта по 5 апреля будут подавать еду как в кино.

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Главный гастрономический символ проекта — хурма: в фильме действие разворачивается вокруг вымышленного города Хурмада. В «Москва Дели» переосмыслили идею и сделали хурму ключевым элементом сета. В меню вошли блюда, отражающие дух традиционной индийской кухни: салат с хурмой, нежные идли с самбаром, пряный сарсо каду, хрустящая лача паратха и десерт с хурмой. Ароматный масала-чай — обязательная часть любой индийской трапезы.

Ольга Медведева

глава PR-направления проекта

Мы хотели, чтобы зрители могли не только увидеть «Королек моей любви», но и буквально почувствовать его атмосферу. Этот гастрономический сет — еще один способ погрузиться в мир фильма, где всё построено на эмоциях, яркости и удовольствии.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: