1 апреля в прокат выходит российско-индийская музыкальная комедия «Королек моей любви» (Михаил Галустян в роли потерянного брата!)

Традиции индийского кино соблюдены полностью — особое место в фильме занимают музыка и танцы (главные актеры исполняют танцевальные номера самостоятельно, без дублеров!).

Фильм снимался в Индии — в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, где съемки проходили в реальных дворцах и на масштабных натурных площадках.

Режиссером фильма выступил Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «8 лучших свдианий», «Любовь в большом городе»), производство фильма осуществлено телеканалом ТНТ и МайВэйСтудией при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).