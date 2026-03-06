Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

1 апреля в прокат выходит российско-индийская музыкальная комедия «Королек моей любви» (Михаил Галустян в роли потерянного брата!)

Один из крупнейших российско-индийских кинопроектов последних лет объединил болливудскую эстетику, масштаб международного производства и комедийную драматургию.

Действие фильма разворачивается в вымышленном городе Хурмада. В центре сюжета — благородный полицейский Рамаш (Демис Карибидис), который вступает в противостояние с опасным преступником Шамаром (Михаил Галустян). Их конфликт приводит к неожиданному открытию: герои оказываются братьями, разлученными в детстве. Воссоединение становится началом расследования давней семейной тайны и столкновения с влиятельным покровителем гох кварталахрода Сандурлаем (Артур Ваха).

Традиции индийского кино соблюдены полностью — особое место в фильме занимают музыка и танцы (главные актеры исполняют танцевальные номера самостоятельно, без дублеров!).

Фильм снимался в Индии — в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре, где съемки проходили в реальных дворцах и на масштабных натурных площадках.

Режиссером фильма выступил Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «8 лучших свдианий», «Любовь в большом городе»), производство фильма осуществлено телеканалом ТНТ и МайВэйСтудией при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

Марюс Вайсберг

режиссер фильма

Когда я прочитал сценарий, понял, что у нас есть возможность по-настоящему пофантазировать и создать абсолютно свежий, ни на что не похожий российский проект. Болливуд — это особый киноязык, связанный у многих с детством, с яркими эмоциями и масштабом, и для меня, как для комедийного режиссера, было уникальной возможностью поработать с этим стилем в доброй, ироничной форме.

