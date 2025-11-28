Паштет из леща, блинчики паджон и плов с ягненком: ресторанный дайджест

Osh х Faces
Плов — всему голова! 28, 29 и 30 ноября (с 13:00) неоузбекское бистро OSH гостит в ресторане Faces. Главный герой
(любовник) меню: плов с ягненком, который будут готовить в огромных казанах и подавать с эталонной самсой (с ягненком и тыквой). В программе уикенда также: салат из сладких томатов, пахлава с мороженым, фирменный айран с базиликом.
Морской пр., 29
Kuznyahouse
Kuznyahouse отмечает 9 лет! Проект объединил ресторан «Кузня», шефс-тейбл в камерном пространстве Hidden с открытой кухней, выпечку и десерты Kuznya cafe, собственные круизы и великие вечеринки. 28 ноября с 22:00 здесь будет греметь под натиском сетов от моднейших диджеев (Kito Jempre, Mark Schedrin, Renegade Radio Camp: KNFPRTY + BRAT, Saint City Lovers, Xenia Gostschitskaya, KTO DJ?). А 29 ноября праздник продолжится на вечеринке HOTLINE.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Petrov Vodkin
По коням! С 28 по 30 ноября нижегородский шеф Александр Голышев (из литературного кафе «Безухов») будет кормить нас волжскими специалитетами. Пробуем паштет из копченого леща, пирожки-карасики, калью из пяти рыб, свиной «Рябчик», воскресенский пирог с судаком. Запиваем киселем с крыжовенным вареньем.
Адмиралтейский пр., 6
Do Immigration
Один из старейших винных баров Петербурга отмечает 12 лет! План-капкан на 29 ноября: выпить фирменный коктейль на основе белого вина на трюфеле и фиалкового ликера, тряхнуть стариной под DJ-сеты, получить подарки от бара и поднять бокал за любовь в приятной сердцу компании!
Восстания ул., 24/27
Fresa
Антонио Фреза выходит на кухню! 4 декабря в 19:00 отец Fresa’s group приглашает на ужин. К этому вечеру ресторатор привезет продукты из Италии, чтобы приготовить любимые блюда в лучших традициях итальянской трапезы «для своих». За музыку будет отвечать Acoustic Ocean. Поднимем бокалы!
Вознесенский пр., 6
Saro
Козий сыр с оливками, дорадо со сливой, татаки из оленя с топинамбуром, беф бургиньон с картофелем стоун и артишоками — это меню винного ужина, который пройдет в Saro 4 декабря в 19:00. В камерной обстановке Мария Осокина (амбассадор Fine Wine) представит бургундские вина новой волны, которые энтузиасты возводят в ранг «единорогов». Пробуем!
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Ателье tapas&bar»
4 декабря в 18:00 встречаем гастроли московского ресторана Maya в «Ателье tapas&bar» Австралиец Том Халпин много лет собирал по миру библиотеку вкусов и первобытных техник готовки на открытом огне. В меню вечера (а-ля карт): севиче дорадо с ахи амарильо, тигровые креветки с мисо-пастой, татаки лосося с перуанским сате-соусом, салат из манго и папайи, говяжьи ребра с пастернаком.
Лахтинская ул., 8
Harvest
Ресторан Harvest отмечает 7 лет! 4 декабря в 19:00 команда приглашает гостей на праздничный ужин с блюдами от финалистов конкурса поваров Duo Band. В программе: тартар с муссом из солодово хлеба, гребешок с вяленой хурмой, шу фаси с картофельным гратеном и красной икрой, камбала с грибным бербланом и трюфелем, бабушкин чай.
Добролюбова пр., 11
Self Edge Japanese & Smoke BBQ
20 декабря в Петербурге откроет двери еще один Self Edge — на этот раз с китайским акцентом. Но уже 6 и 11 декабря команда ресторана развернет pop-up проекты в Self Edge Japanese и Smoke BBQ на Петроградской. В программе: флагманские блюда, эксклюзивы барной карты, DJ-сеты и арт-объекты.
Радищева, 34
Лодейнопольская, 5В
Cafe Alto
Идем в кино! Романтический триллер «Умри, моя любовь» совсем недавно вышел в прокат, а уже успел завоевать сердца зрителей. По этому случаю, до 7 декабря, в «Альто» действуют утренние и вечерние спешл-блюда в честь главных героев фильма (их играют Робберт Паттинсон и Дженифер Лоуренс). Пробуем сеты с карамельной бабкой и пончиками со страчателлой и красной икрой.
Караванная ул., 5
«Банщики» х Marja Villas & Spa
Русское застолье на скандинавском куроте? Нам надо! Ресторан «Банщики» едет в Marja Villas & Spa: 6 декабря в 19:00 концепт-шеф Станислав Левохо проведет ужин (12 блюд!) в гастробаре ILMA. Зимняя природа и они: белуга с черной икрой, сугудай из муксуна, тартар с говяжьим сердцем, кулебяка из палтуса и лосося, голубцы с олениной и сморчками — ну не сказка ли?
Хуторская ул., 1
«Астория»
Да начнется приятная праздничная суета! 7 декабря Astoria приглашает на винтажный маркет и послеобеденный чай — отметить сверхэстетской церемонией (насчитывает более 110 лет!) в зале «Ротонда». Чай сервируют на элегантной «кобальтовой клетке» (фарфоре ИФЗ) и будут подавать вместе с мини-сэндвичами, пирожками и сладостям.
Б. Морская ул., 39
«Мурманчане»
Арктический кухня под крымское вино? Легко! 8 декабря в 19:30 в ресторане «Мурманчане» знакомимся с семейным хозяйством Ershov Winery. Все это — в сопровождении блюд с северным характером: брускетты с крабом, гребешком и мурманской креветкой, синекорого палтуса и ловозерской оленины.
Большая Зеленина ул., 2
«Кореана»
Корейский гриль самгепсаль и теди BBQ (свиная шея, обжаренная в соусе пульгоги), блинчики паджон и ироничный джин-рамён с мраморной говядиной и быстрорастворимой пшеничной лапшой: в «Кореане» дропнули классное меню. Бренд-шефы Евгений Ким и Дмитрий Цой съездили в Сеул, исследовали уличные забегаловки и культовые рестораны, и привезли в Петербург новые вкусы.
Сикейроса ул., 11
Пирожки-карасики, корейское барбекю, ловозерская оленина — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Комментарии (0)