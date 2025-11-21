Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Поделиться:

Крапивный спритц и бургер со сгущенкой: ресторанный дайджест

Ребра с «Читос», шампанское со 180-летней историей, трюфель прямиком из Пьемонта — в очередном выпуске ресторанного дайджеста.

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Sintoho

Ужин с японским флером — 22 ноября в 20:00 в ресторане Sintoho при отеле Four Seasons. Пять курсов блюд представят в парном сопровождении с саке (от игристого до десертного): трио лосося, тунца татаки, сибаса по-гонконгски, мраморную говядину с тепана, ананас с шафраном.

пр. Вознесенский, д. 1

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Банщики»

Холодец с моченой брусникой, мимоза с кальмаром, кулебяка с соусом шампань: в «Банщиках» (триумфатор премии «Что где есть в Петербурге») — новое меню! Бренд-шеф Станислав Левохо сделал акцент на томленых сезонных овощах и корнеплодах, дичи, лесных грибах с пряностями. Крепкую позицию заняли каши: от булгура в тыквенном соке с шафраном и морепродуктами до пшенки с сиропом из сосновой шишки.

Дегтярная ул., 1А

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Matilde

Осень пахнет трюфелем! В ресторан Matilde привезли самый ценный гриб из Альбы. 27 ноября в 19:30 здесь пройдет вау-ужин: концепт-шеф Алексей Ермаков замэтчит черный и белый трюфель с сезонными продуктами, а дополнят пять курсов блюд специально подобранные вина.

наб. реки Карповки, 31, корп. 1

Фото предоставлено пресс-службой заведения

FRANK

Gangsta (gastro) paradise — в Петербург приезжает звезда хип-хопа Xzibit! FRANK решил отдать дань шоу «Тачка на прокачку» и запустил спешл к концерту американского рэпера (в клубе «А2»), который когда-то был звездой автотюнинга в легендарном TV-шоу. Pimp My Ribs — копченые свиные ребра Big Size с крошкой из «Читос» и халапеньо. Пробуем до 7 декабря.

Большой пр. П.С., 35 / ул. Рубинштейна, 28/29 / Московский пр., 175 / пр. Энгельса, 124, к. 1 / пр. Славы, 21 / ул. Гороховая, 47

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Jerome

27 ноября Jerome устраивает ужин с великим вином от дома Besserat de Bellefon (культовое хозяйство было основано ещё в 1843 году!). Обо всех тонкостях расскажет Александр Мингалиев из компании AST, который только вернулся из Шампани, прихватив с собой несколько эксклюзивных бутылок. Ужин приготовит шеф Павел Циклинский: будут мини-оладушки с щучьей икрой, карпаччо из осьминога, гребешок на гриле в соусе берблан, ризотто бьянко с белым трюфелем.

Большая Морская ул., 25

Фото предоставлено пресс-службой заведения

ROCKETS & BISHOPS

Блюдо недели: бургер с креветочной котлетой, ананасами кимчи, соусом из васаби и сгущенки, ягодами годжи и хрустящим айсбергом из коллабы бара от пивоварни «Бакунин» и китайской закусочной «Пища династии минь». Успеваем до конца ноября!

Гороховая ул., 26

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Sea Signora

Провожаем осень в стиле сиеста-фиеста! 27 ноября в Sea Signora прогремит морская вечеринка: устрицы, ежи, крабы, нигири, ассорти крудо из гребешка, лосося, креветки ама эби и блюда от бренд-шефа Александра Ишова. Ну, и какая вечеринка без живой музыки?

Большая Морская ул., 30

Фото предоставлено пресс-службой заведения

NAMA

Коллаб недели! Ресторан NAMA (Novikov Group & Pinskiy.Co) и корейский бренд косметики DR.F5 представили спешл-меню в исполнении шефа Юнуса Медиева. Пробуем татаки из тунца со спелым манго, медальон из говядины с морковно-анисовым пюре, мусс лайм-лемонграсс с шоколадной землей. При заказе двух блюд из коллаборации одарят полезными для лица баночками.  

Ковенский пер., 5

Фото предоставлено Лизой Медунецкой

Vokzal 1853

Фуд-холл Vokzal1853 отмечает три года с размахом! 29-30 ноября тут пройдет «Ту-Ту фест»: на гастросцене шефы Hagao, Ikigai, Belgium Centraal поделятся своими лайфхаками, на втором этаже российские предприниматели продемонстрируют силу буузы, царского курника, арктических блюд. Еще в программе: праздничный маркет, мастер-классы и лекции для взрослых и детей.

наб. Обводного канала, 118С

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Teplo

Слышали термин «барная погода»? Это время, когда природа еще не переобулась в зиму, на улице царят вечные сумерки, и хочется пропустить стаканчик-другой. Петербургский сплин нашел отражение в работах художников Александра Бихтера и Васи Хвороста — до 7 декабря их можно посмотреть в ресторане Teplo на выставке «Петербург. Appellation Protégée». Здесь же пробуем спешл-напитки: белый глинтвейн с еловыми шишками и малиновую настойку с шалфеем.

Большая Морская ул., 45

Леонид Сафонов

«Юг 22»

29 ноября на Крестовском острове пройдет коктейльный бранч — с 14:00 до 18:00 шеф-бартендер Павел Шитов из бара «Медведь» (вдохновлённый архивами начала XX века и подлинными артефактами дореволюционного Петербурга!) будет готовить спритц с ревенем и крапивой, белый американо на шалфее и дюшесе, петербургский пунш, гречнево-пармезановую Маргариту и барбарисовый сазерак. Гостевое меню «Медведя» будет доступно до конца декабря каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Вязовая ул., 8

