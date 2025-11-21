Крапивный спритц и бургер со сгущенкой: ресторанный дайджест

Jerome

27 ноября Jerome устраивает ужин с великим вином от дома Besserat de Bellefon (культовое хозяйство было основано ещё в 1843 году!). Обо всех тонкостях расскажет Александр Мингалиев из компании AST, который только вернулся из Шампани, прихватив с собой несколько эксклюзивных бутылок. Ужин приготовит шеф Павел Циклинский: будут мини-оладушки с щучьей икрой, карпаччо из осьминога, гребешок на гриле в соусе берблан, ризотто бьянко с белым трюфелем.

Большая Морская ул., 25