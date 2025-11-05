Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Летние веранды ресторанов могут сделать круглогодичными. Но есть нюанс

Всесезонные веранды могут появиться уже в следующем сезоне. Однако речь идет только о спальных районах. Также прорабатывается вопрос: смогут ли реально функционировать «зимние террасы» кафе и ресторанов, либо же владельцам заведений разрешат хранить конструкции без разборки в зимнее время.

Semiglass / Shutterstock.com

«Пока не решено, будет ли возможность полноценного использования террас круглый год или только возможность хранения конструкций без разборки в зимнее время», — рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью для «Фонтанки».

По словам чиновника, в Москве действуют оба варианта. Окончательное решение петербургские власти планируют сформировать в ноябре. Поэтому круглогодичные веранды смогут появиться уже в следующем сезоне.

Также Ситов отметил, что летние веранды не вернут на Невский проспект, но убирать их с других центральных улиц не планируют: «Количество туристов только увеличивается, трафик на Невском проспекте только растет, так что мы не планируем там возвращения террас или выносных столиков ни в каком виде».

