Летние веранды ресторанов могут сделать круглогодичными. Но есть нюанс

«Пока не решено, будет ли возможность полноценного использования террас круглый год или только возможность хранения конструкций без разборки в зимнее время», — рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью для «Фонтанки».

По словам чиновника, в Москве действуют оба варианта. Окончательное решение петербургские власти планируют сформировать в ноябре. Поэтому круглогодичные веранды смогут появиться уже в следующем сезоне.

Также Ситов отметил, что летние веранды не вернут на Невский проспект, но убирать их с других центральных улиц не планируют: «Количество туристов только увеличивается, трафик на Невском проспекте только растет, так что мы не планируем там возвращения террас или выносных столиков ни в каком виде».