Лобстеры за 370 000 рублей, маття-просекко и конина: ресторанный дайджест

Regions

Куллама из яичного теста с конской вырезкой и кремом из моркови — в ресторане Regions запустили меню с духом Татарстана. Команда развивает новое направление — «Кухни народов России». Теперь раз в несколько месяцев здесь будут представлять блюда-маркеры разных регионов страны. Дебютировали с Татарстана и включили в меню конину (guilty pleasure тюркских народов), а также эчпочмак с утиной грудкой, говядиной и тыквой.

Жуковского, 10