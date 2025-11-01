Лобстеры за 370 000 рублей, маття-просекко и конина: ресторанный дайджест

Цыганский сабантуй, шляпы Билли Новика и ужин, посвященный провинции Османской империи — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Maison Rouge
Красная комната из «50 оттенков серого» и самое дорогое блюдо в Петербурге (лобстеры с осетровой икрой за 370 000 рублей) — 1 и 2 ноября с 20:00 на Конюшенной площади откроется Maison Rouge (от команды бара Monterey). Встречаем проект три в одном — ресторан, салон-гостиную и ночной клуб.
Конюшенная площадь, 2Г
БКЗ «Юблейный»
Дадим джазу! Джазмен и основатель бара The Hat Билли Новик празднует сразу две круглых даты: фронтмену Billy’s Band исполняется 50 лет, а его группе — четверть века. Уже 1 ноября в 19:00 в БКЗ «Юбилейный» бэнд сыграет мощный концерт, а у всех ценителей будет возможность приобрести оригинальный винил, мерч и даже шляпы Билли.
пр. Добролюбова, 18
Regions
Куллама из яичного теста с конской вырезкой и кремом из моркови — в ресторане Regions запустили меню с духом Татарстана. Команда развивает новое направление — «Кухни народов России». Теперь раз в несколько месяцев здесь будут представлять блюда-маркеры разных регионов страны. Дебютировали с Татарстана и включили в меню конину (guilty pleasure тюркских народов), а также эчпочмак с утиной грудкой, говядиной и тыквой.
Жуковского, 10
Бар «Витя»
Интеллигентный дебош в парадной — мечта каждого петербуржца. Шумно отмечаем день рождения бара «Витя» 1 и 2 ноября с 21:00 в духе цыганской свадьбы с танцами на лестнице и праздничным тортом.
ул. Восстания, 19
Gris
Гастрономический план-капкан: открытие греческого бистро «Грис» в первый ноябрьский уикенд. На старт в стол берем мезе — пряный мусс из феты и печеных перцев, хумус с говядиной или тарамасалату. Далее в программе — тартар с пудрой аджики, куриной бастурмой и свежими помидорами (маст!), пиде (пухлые-мягкие лепешки) с пармезаном и сморчками или ягненком и йогуртовым соусом. Все это в исполнении концепт-шефа Андрея Красова (экс-шеф «Сад») и шеф-повара Дмитрия Шерстобитова.
ул. Восстания, 16
MEGUmi
Гастро-симфонический оркестр теперь звучит в азиатском MEGUmi каждый четверг. Дебютный ужин (в любимом формате буфета!) пройдет 6 ноября с 18:30 до 22:30. В меню: тартар из лосося с мандариновым кашо, рамен тантанмен с говядиной, сибас судзуки, карри по-тайски и другие паназиатские скрепы.
пер. Антоненко, 2
Faces
Роскошный максимум — трюфельный ужин в Faces (6 ноября в 19:00 ноября). Ничего лишнего: крокеты, карпаччо, артишоки, равиолли, тарталетка — и все это с участием самого дорого грибного деликатеса. Белый трюфель — белое золото из мира гастрономии.
пр. Морской, 29
«Фонтанка — 69»
Как, по-вашему, звучит «академический андеграунд»? 9 ноября в 18:30 творческое объединение mader nort даст перфоманс «Заметки млекопитающего» в лучших традициях фанцузского кабаре «Черный кот». Повод для сабантуя — воспоминания о жизни и творчесте композитора Эрика Сати.
наб. Фонтанки, 69
Grecco
В ресторане Марка Лапина — апдейт, отправляющий нас в гастротур по Греции, Италии, Лазурному Берегу и Стране Басков, в исполнении Антона Счетчикова! Шеф радует изысканой базой: козленок из печи, суп с осьминогом, сувлаки с креветкой и мраморной говядиной, каламарата с крабом. А на десерт — шоколадный фондан с фисташковым мороженым.
ул. Рыбацкая, 2
Yukari
В новой раменной Yukari можно познакомиться с маття заново — не в чаше, а в бокале. Церемониальный чай здесь смешивают с просекко и добавляют кордиал из узбекских лимонов — получается освежающий игривый коктейль.
Полтавская ул., 10
Πολύ (Poly)
9 ноября в 19:00 шеф Илья Бурнасов шеф-мультиинструменталист проведет ужин из серии «За одним столом: Анатолия» (историческое название для полуострова Малая Азия0. В программе вечера: кюфта из булгура, polystoria (кебаб, шашлыки), кнаффе с инжиром, и это далеко не финал. В перерывах — мятный айран, чтобы перевести дух.
ул. Белинского, 11
Avocado Queen
ЗОЖ на нож! Ресторан Avocado Queen заколлабился с сетью «Рив Гош» и представил сезонное меню (при заказе спецблюд в подарок выдадут косметическое средство): утка в пьяной вишне со шпинатом, копченый салат хурмой и страчателлой, лимонный кекс с тыквенным гелем.
Ул. Итальянская, 21
«Родное»
15 ноября в Петербурге впервые пройдет салон вин «Родное», где соберутся главные виноделы Севастополя. Родное — первый формирующийся в России аппелласьон, объединяющий хозяйства одного небольшого участка земли (использующие исключительно органические методы земледелия!). Нас ждет круговая дегустация в особняке «Пальма» и величины вроде Павла Швеца, Belmās winery и WINEPARK.
Пирогова, 18
