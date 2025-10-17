Креветка медведка, устричный завтрак и балканские пончики: ресторанный дайджест

День джин-тоника, фильтр-шеринг и праздничный торт с лучшим видом на Петербург!
Lodka
Какие устрицы выращивают в Ирландии, а доводят до вкуса во Франции? На чьих раковинах для защиты от подделок ставят клеймо? Устричный ликбез регулярно проводят Евгения Че, идеолог ресторана Lodka, и шеф-экайе Владислав Че. Ближайшие встречи (устричный завтрак!) пройдут 18 октября в 13:00 и 26 октября в 12:00. В меню: Розовая Джоли из Намибии, Фин де Клер из Франции, Касабланка из Марокко, запечённая устрица и мастер-класс по самостоятельному открыванию моллюсков.
Жуковского, 41
«Ателье tapas&bar
День джин-тоника! Того самого напитка, что, по словам Уинстона Черчилля, спас больше жизней англичан, чем все врачи империи. По этому поводу нижегородский бар «Медные Трубы» прибыл с гастролями в «Ателье tapas&bar». 19 октября в 19:00 тут закатят праздник — гостям выдадут карандаши, предложат собрать свой коктейль или получить готовую формулу.
Лахтинская ул., 8
Antonio Bistro
18 октября (с 12:00 до 15:00) ресторан Antonio Bistro открывает серию «Бранчей у моря». Шеф Михаил Бобылев примет в гостях Владимира Полторацкого, шеф-повара ресторана Bist. В меню — большой итальянский завтрак со стейком мачете (!), драник из батата с тамбовским окороком и тирамису с кофейной бабой.
Кожевенная линия, 40Е
«Юг 22»
Сергей Гальцев (Juan Cantina) подогревает интерес к испанской кухне, теперь уже в ресторане «Юг 22». С 18 октября до 15 ноября (с 12:00 до 18:00) оцениваем специалитеты (пинчосы с тунцом, паштет с карамелью из хереса, фирменную паэлью, осьминога и трес лечес). Балансируем съеденное жарким фламенко!
Вязовая ул., 8
August coffee
Любимый монохромный кофе-спот и магазин украшений отмечает пять лет! В пятницу и субботу идем за печеньем от шоколадной мастерской «Птицы», булками от «Футуры» и сингальским капучино. А в воскресенье — обмен открытками с фильтр-шерингом, праздничный десерт, лотерея и вечерний DJ-сет.
Рубинштейна ул., 16
Bacchus
Шипастый шримс-медвежонок вам о чем-нибудь говорит? С 15 по 30 октября (в рамках «Российского ресторанного фестиваля») в Bacchus гостям подают сет-вояж: брускетту с ростовскими томатами, голубцы с мурманским лососем, ризотто с креветкой медведкой и чизкейк с голубикой. Дополняют отечественным Шардоне.
Караванная ул., 5
Pame
19 октября с 12:00 до 18:00 пируем на бранче в духе Македонии. Шеф-повар Илья Бурнасов подготовил меню с греческими блюдами (перчики с кремом из феты, лопатка козленка с пряной фасолью, балканские пончики с шоколадной карамелью). Взрослых ждет вино и настойки, а детей — мастер-классы.
наб. реки Мойки, 3
KOI
Восточный chef’s table пройдет 23 октября в 20:00 в азиатской ресторане Антонио Фреза. Гастроперфоманс дадут шеф-повар Витайлий Хегай и шеф raw-бар Константин Ким — будут синхронно готовить 9 курсов прямо перед гостями: закуски, бульон, суши и сашими из разных видов рыбы и морепродуктов.
наб. Адмиралтейского канала, 2 лит И
Антон Исаков x Yami Yami
Мы сегодня дома! Если в этот уикенд хочется остаться под одеялом и пересматривать всю подборку осенних фильмов, то доставка — наш кандидат! Шеф-повар Антон Исаков собрал главные хиты из ресторанов La Biga, Tondo и Ro (котолетта с салатом цезарь! японский суп сиумоно с лососем! крем с матчей!) для Yami Yami.
F11
Ресторан с самым захватывающим панорамным видом на Петербург отмечает день рождения 25 октября в 19:00. Загадываем желания, пробуем обновленные блюда от шеф-повара Игоря Казакова, слушаем музыку Миши Марвина. Обещают интерактивну зону с ИИ, коктейли и подарки гостям.
Лермонтовский пр., 43/1
Комментарии (0)