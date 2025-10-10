Бургер с беконовым конфитюром, редкие магнумы и распродажа мебели из кафе Zoom: ресторанный дайджест

ТАО

Если кажется, что все вокруг с легкостью могут отличить шу пуэр от шен пуэра, а вы лишь успели испытать FOMO, не спешите расстраиваться. В паназиатском ресторане ТАО от команды «БЮРО» 16 октября состоится первая чайная церемония! Подготовили дегустацию трех сортов с лекцией от мастера и десертами от шеф-повара Артура Медведева. Чаепитие стартует в 19:00.

наб. реки Карповки, 5П