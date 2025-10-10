Бургер с беконовым конфитюром, редкие магнумы и распродажа мебели из кафе Zoom: ресторанный дайджест

Устраиваем марш-бросок по осеннему гастрономическому Петербургу! Открытие бара-фонотеки, гастроли теле-шефа, гаражная распродажа под гриль-меню и чайная церемония, чтобы согреться.
Catch 22
Дождались! Фонотека и бар от основателей Cherchez La Tarte и Cherchez Bistrot откроет свои двери уже в эту субботу, 11 октября в 16:00. Гостям предложат велком-дринк от Даниила Золотухина (экс El Copitas Bar). А в 20:00 винил падет во власть диджея. Кстати, за музыкальный концепт здесь отвечает Евгений Литвяк, совладелец бара «На Вина!». Звучит? Однозначно, да!
наб. реки Фонтанки, 86
Trappist
Поднимем бокалы! В эту субботу, 11 октября, брассерия «Траппист» отпразднует свой 13-й (!) день рождения. Обещают застолье из шести курсов бургундской классики (гужеры с пармезаном и трюфелем, террин из цыпленка с инжиром, палтус с гратеном, бефбургиньон), вина из редких магнумов и бельгийский эль, выдержанный в бочке из-под совиньон блан. На закате вечера вынесут праздничный крокембуш, а каждого гостя одарят бутылочкой crème de cassis собственного производства. Cheers!
ул. Радищева, 36
Teplo
11 октября во двор Дома композиторов вынесут посуду, винтажную мебель, книги, лампы и торшеры (в том числе, из бара WöD и почившего легендарного кафе Zoom) — классный повод найти редкий лот и пополнить коллекцию домашнего декора. Шоппинг пройдет под гастроаккомпанемент: шеф-повар Александр Векшин приготовит мясо на гриле и образцовые хинкали. За любую покупку команда одарит согревающим напитком. Старт — с 12:00.
Большая Морская ул., 45
ТАО
Если кажется, что все вокруг с легкостью могут отличить шу пуэр от шен пуэра, а вы лишь успели испытать FOMO, не спешите расстраиваться. В паназиатском ресторане ТАО от команды «БЮРО» 16 октября состоится первая чайная церемония! Подготовили дегустацию трех сортов с лекцией от мастера и десертами от шеф-повара Артура Медведева. Чаепитие стартует в 19:00.
наб. реки Карповки, 5П
«Документалист»
В парадном холле одной из старейших студий документальных фильмов «Лендок» открылось кафе «Документалист» — дело рук гастропродюсера Артема Балаева и шеф-повара Шера Омонова (ex. су-шеф московского ресторана «Белуга»). Меню состоит из блюд-хайлайтов российских ресторанов разных эпох, а коктейли отсылают к культовым напиткам советских баров при гостиницах. Чего только не видели здешние стены : от манежа при Российской империи до «Интимного театра» и репточки группы «Ленинград».
Крюков канал, 12
Teya Neo
16 октября самый знаменитый теле-шеф России Константин Ивлев приедет с гастролями в ресторан Валерия Порядина Teya Neo. Принимают с 12:00 на обед, вечером — сет авторских блюд, каждому пришедшему — подарок от Ивлева.
ул. Маяковского, 16
«Мечтатели»
In vino veritas! Приобщаемся к вину 17 октября на мастер-классе в честь Шардоне. За большим столом в душевной компании откроются новые грани любимого многими сорта (узнаем, как он проявляет себя в разных терруарах: Бургундии, Греции, Южной Африке, Германии). Дегустацию сопроводят фирменными закусками из меню. Начало в 19:00.
набережная реки Фонтанки, 11
Chez Serge
Ловим богемный настрой, надеваем высокие атласные перчатки, виниловую обувь и пушистую сумку в духе Dries Van Noten и отправляемся на первый день рождения бара «Серж». 17 октября с 20:00 и 18 октября с 21:00 готовимся стать свидетелями открытия балкона в эпатажном лобби-баре отеля Akyan, танцевать под диджей-сеты от резидентов ÇAVA и сплавляться по рекам негрони.
ул. Восстания, 19
«Бутербродная»
Закрываем углеводное окно! Повод достойный: коллаборация «Бутербродной» с московским кафе IF. С 11 по 19 октября в кафе на Петроградке будут кормить эксклюзивным бутербродом: две бриоши, сверхтрендовая смэш-котлета, беконовый конфитюр, домашние соленые огурчики, сыр чеддер. По сути вкусно!
Каменноостровский пр., 10Б
