Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
Новости

Поделиться:

Бургер с беконовым конфитюром, редкие магнумы и распродажа мебели из кафе Zoom: ресторанный дайджест

Устраиваем марш-бросок по осеннему гастрономическому Петербургу! Открытие бара-фонотеки, гастроли теле-шефа, гаражная распродажа под гриль-меню и чайная церемония, чтобы согреться.    

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Catch 22

Дождались! Фонотека и бар от основателей Cherchez La Tarte и Cherchez Bistrot откроет свои двери уже в эту субботу, 11 октября в 16:00. Гостям предложат велком-дринк от Даниила Золотухина (экс El Copitas Bar). А в 20:00 винил падет во власть диджея. Кстати, за музыкальный концепт здесь отвечает Евгений Литвяк, совладелец бара «На Вина!». Звучит? Однозначно, да!

наб. реки Фонтанки, 86

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Trappist 

Поднимем бокалы! В эту субботу, 11 октября, брассерия «Траппист» отпразднует свой 13-й (!) день рождения. Обещают застолье из шести курсов бургундской классики (гужеры с пармезаном и трюфелем, террин из цыпленка с инжиром, палтус с гратеном, бефбургиньон), вина из редких магнумов и бельгийский эль, выдержанный в бочке из-под совиньон блан. На закате вечера вынесут праздничный крокембуш, а каждого гостя одарят бутылочкой crème de cassis собственного производства. Cheers!

ул. Радищева, 36

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Teplo 

11 октября во двор Дома композиторов вынесут посуду, винтажную мебель, книги, лампы и торшеры (в том числе, из бара WöD и почившего легендарного кафе Zoom) — классный повод найти редкий лот и пополнить коллекцию домашнего декора. Шоппинг пройдет под гастроаккомпанемент: шеф-повар Александр Векшин приготовит мясо на гриле и образцовые хинкали. За любую покупку команда одарит согревающим напитком. Старт — с 12:00.

Большая Морская ул., 45

Фото предоставлено пресс-службой заведения

ТАО 

Если кажется, что все вокруг с легкостью могут отличить шу пуэр от шен пуэра, а вы лишь успели испытать FOMO, не спешите расстраиваться. В паназиатском ресторане ТАО от команды «БЮРО» 16 октября состоится первая чайная церемония! Подготовили дегустацию трех сортов с лекцией от мастера и десертами от шеф-повара Артура Медведева. Чаепитие стартует в 19:00.

наб. реки Карповки, 5П

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Документалист»

В парадном холле одной из старейших студий документальных фильмов «Лендок» открылось кафе «Документалист» — дело рук гастропродюсера Артема Балаева и шеф-повара Шера Омонова (ex. су-шеф московского ресторана «Белуга»). Меню состоит из блюд-хайлайтов российских ресторанов разных эпох, а коктейли отсылают к культовым напиткам советских баров при гостиницах. Чего только не видели здешние стены : от манежа при Российской империи до «Интимного театра» и репточки группы «Ленинград». 

Крюков канал, 12

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Teya Neo 

16 октября самый знаменитый теле-шеф России Константин Ивлев приедет с гастролями в ресторан Валерия Порядина Teya Neo. Принимают с 12:00 на обед, вечером — сет авторских блюд, каждому пришедшему — подарок от Ивлева.

ул. Маяковского, 16

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Мечтатели»

In vino veritas! Приобщаемся к вину 17 октября на мастер-классе в честь Шардоне. За большим столом в душевной компании откроются новые грани любимого многими сорта (узнаем, как он проявляет себя в разных терруарах: Бургундии, Греции, Южной Африке, Германии). Дегустацию сопроводят фирменными закусками из меню. Начало в 19:00.

набережная реки Фонтанки, 11

Фото предоставлено пресс-службой заведения

Chez Serge

Ловим богемный настрой, надеваем высокие атласные перчатки, виниловую обувь и пушистую сумку в духе Dries Van Noten и отправляемся на первый день рождения бара «Серж». 17 октября с 20:00 и 18 октября с 21:00 готовимся стать свидетелями открытия балкона в эпатажном лобби-баре отеля Akyan, танцевать под диджей-сеты от резидентов ÇAVA и сплавляться по рекам негрони. 

ул. Восстания, 19

Фото предоставлено пресс-службой заведения

«Бутербродная»

Закрываем углеводное окно! Повод достойный: коллаборация «Бутербродной» с московским кафе IF. С 11 по 19 октября в кафе на Петроградке будут кормить эксклюзивным бутербродом: две бриоши, сверхтрендовая смэш-котлета, беконовый конфитюр, домашние соленые огурчики, сыр чеддер. По сути вкусно! 

Каменноостровский пр., 10Б

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: