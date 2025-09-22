Когда состоится гастрономический фестиваль MEGUSTRO и почему его надо посетить

С 1 по 3 октября в Петербурге пройдет девятый (!) гастрономический фестиваль, который ежегодно проводит компания METRO. Более 8 тысяч профессионалов – шефов, рестораторов и управляющих – снова соберутся в пространстве «DAA Дизайн Дистрикт», чтобы обменяться опытом, вдохновиться, зарядиться энергией, заключить выгодные контракты и обсудить новые коллаборации. Фестиваль будет интересен для всех представителей индустрии.
Гостей ждут дегустации и мастер-классы, а главное – насыщенная и полезная деловая программа. В этом году действие развернется на четырех тематических площадках, где обсудят насущные вопросы: как вести себя бизнесу в условиях импортозамещения, как развивать локальные бренды и оптимизировать фудкосты, и поговорят о главных гастрономических трендах.
Manage Me. На площадке расскажут (и покажут на конкретных примерах!), как перестраивать бизнес, чтобы сделать его более системным.
Trend Me. Площадка, где тренды не только рождаются, но и подтверждаются. Убедитесь сами.
Chef Me. Здесь будет много полезного для шеф-поваров. Как создавать новое меню, управлять большой командой, быть лидером и стратегом и сохранить свое имя в гастрономии.
Ждем новых поединков Chef’s Challenge – баттлов между топовыми шефами, которые будут готовить блюда в режиме реального времени.
Параллельно с основной программой пройдет чемпионат Sushi Cup, на котором выберут лучшего суши-повара страны и интерактивный проект OMNIVORUS, который откроет новых звезд гастрономии.
1-3 октября, Санкт-Петербург, «DAA Дизайн Дистрикт». Вход бесплатный по предварительной регистрации.
