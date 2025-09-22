Когда состоится гастрономический фестиваль MEGUSTRO и почему его надо посетить

Гостей ждут дегустации и мастер-классы, а главное – насыщенная и полезная деловая программа. В этом году действие развернется на четырех тематических площадках, где обсудят насущные вопросы: как вести себя бизнесу в условиях импортозамещения, как развивать локальные бренды и оптимизировать фудкосты, и поговорят о главных гастрономических трендах.

Manage Me. На площадке расскажут (и покажут на конкретных примерах!), как перестраивать бизнес, чтобы сделать его более системным.

Trend Me. Площадка, где тренды не только рождаются, но и подтверждаются. Убедитесь сами.

Chef Me. Здесь будет много полезного для шеф-поваров. Как создавать новое меню, управлять большой командой, быть лидером и стратегом и сохранить свое имя в гастрономии.