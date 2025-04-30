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Закон о «наливайках» приняли в первом чтении в петербургском ЗакСе

Он затрагивает те заведения, которые находятся в многоквартирных домах или на прилегающих территориях, не попадающих под категорию ресторана. Законодатели также прописали критерии, по которым будут классифицировать заведения (отличать рестораны от тех самых «наливаек»).

Maria Bulkka / Shutterstock.com

Согласно документу, продажа алкоголя в многоквартирных домах запрещается с 22:00 до 11:00 часов, за исключением новогодней ночи. В этот же временной промежуток запрещена розничная продажа пива, пивных напитков и других алкогольных напитков в тару потребителя. Также, если покупатель приобретает алкоголь, то выпить его он сможет только в самом заведении.

В законопроекте также уточнить критерии понятия «ресторан». В таких объектах должны быть:

  • Отдельный вход со стороны лицевого фасада дома
  • Зона обслуживания не менее 50 кв.м с посадочными местами
  • Отдельные туалеты для гостей и персонала
  • Кухня, на которой готовят еду, а не просто разогревают
  • Минимум 5 сотрудников в штате, из них двое — повара
  • Договор на охрану и тревожная сигнализация

Также законотворцы предложили создать реестр ресторанов Петербурга, порядок формирования которого и ведения реестра будет определять правительство города.

В пояснительной записке также указано, что предусмотрен отложенный строк вступления в силу принятых условий. Это связано с проведением адаптационных мероприятий в заведениях, реализующих алкогольную продукцию в МКД и на прилегающих территориях.

В Петербурге ведут «расстрельный» список баров, которые могут закрыться из-за закона о наливайках. Какие заведения в него вошли?

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