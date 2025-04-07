Баня, пирожки, чтения: продюсер Артем Балаев запустил литературные гастропутешествия «Литрит»

Все литературные экспедиции по местам жизни и творчества поэтов и писателей проходят в компании медиумов — современных актеров, режиссеров, художников, писателей, музыкантов. Программа состоит из дискуссий, этюдов, спектаклей и прогулок, внедряющих в творческий и бытовой контекст классиков.

Ближайшие путешествия:

• 17-20 апреля – Бродский. Норинская (Архангельская область). В программе: жизнь в гостевых домах, баня, экскурсия по дому-музею Бродского и быта северных деревень, экскурсия по соседней деревне Папинская (храм, музей этнографии и висячие мосты), пешие прогулки по поселку Коноша, спектакль по стихам, написанным в ссылке.

• 25-27 апреля – Есенин, Константиново (Рязанская область). В программе: могила Есенина на Новодевичьем кладбище, ужин и дискуссия в Рязани, чтения в школе поэта, Константиново и заповедник, посещение усадьбы на Пре и Ушмор и чаепитие там.

• 2-4 мая – Толстой, Ясная Поляна (Тульская область). В программе: посещение музея-усадьбы Толстого в Хамовниках, обед в столичном ресторане «Зойка», где читают стихи, дискуссия в Ясной Поляне, спектакль-этюд от Паши Михайлова (резидент кабаре «Шум» и один из лучших исполнителей поэзии Бродского!), обед в ресторане Центрального Дома Литераторов и чаепитие в Ченцово.