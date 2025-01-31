Основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова перезапускает веганскую кондитерскую «Кролик, беги!»

Кондитерская «Кролик, беги!» работает с 2019 года и специализируется на веганских и диетических десертах. В ноябре 2024 года кондитерскую выставили на продажу и основательница мастерских «Простые вещи», инклюзивного кафе «Огурцы», цветочного «Растим» и соучредитель Нормального места Маша Грекова выкупила заведение.

«Это первый раз, когда мы пытаемся сделать инклюзивный проект на базе готового действующего бизнеса, а не открываем все с нуля. Верим, что это может быть классным примером для любого другого общепита, как встроить систему трудоустройства людей с ментальными особенностями и решать реальную социальную проблему, не теряя в доходе», — рассказывает Маша Грекова.

В планах сделать место инклюзивным и самоокупаемым. Создательница проекта хочет обеспечить доступную среду внутри помещения, предоставить рабочие места для людей с ментальными особенностями. Кондитерская станет площадкой для транзитного трудоустройства: опыт работы в качестве помощников поваров, кондитеров, бариста поможет ребятам с ментальными особенностями получить работу в других кафе и ресторанах. К концу февраля планируется трудоустроить в «Кролике» 12 человек.

На смены в кондитерской уже выходят ребята с ментальными особенностями. Пока это сотрудники, у которых уже есть опыт работы в кафе «Огурцы». Немного изменилось меню (например, теперь есть драники!), хотя веганские десерты, торты, выпечка, конечно, остались. Появилась небольшая точка с товарами «Простых вещей». Цветочная мастерская «Простых вещей» уже начала озеленять пространство.

Ранее стало известно, проект транзитного трудоустройства «Теплица» с ноября 2024 года изменил название. Инициатива транзитного трудоустройства людей с ментальными особенностями от команды инклюзивных мастерских «Простые вещи» сменит формат проекта : откажутся от кухни и сфокусируются на флористике. Поэтому создатели решили выбрать другое название — «Растим».

Напомним, летом 2023 года по соседству с кафе «Огурцы» открыли «Теплицу» — проект транзитного трудоустройства для людей с ментальными особенностями. Там подавали еду (лимонады, хот-доги) и продавали цветы.