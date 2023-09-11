Больше 270 петербуржцев отравились едой сервиса Greenbox: что известно к данному моменту?

Самым громким петербургским событием минувших выходных стало массовое отравление едой Greenbox. В результате больше сотни людей оказались в больнице. В каком состоянии находятся пострадавшие? Могут ли они рассчитывать на компенсации? И что говорят в самом сервисе? Рассказываем, что известно к этому часу.
Первые данные о массовом отравлении в Петербурге стали появляться вечером в пятницу, 8 сентября. Тогда городское управление Роспотребнадзора сообщило о 34 случаях «острой кишечной инфекции». Всех пострадавших объединял тот факт, что они через сервис «Самокат» заказывали готовую еду от компании Greenbox.
Однако уже к обеду субботы стало понятно, что ситуация много серьезнее, чем казалось первоначально. К этому времени было выявлено уже 69 пострадавших, причем более 40 из них (включая одного ребенка) вынуждены были остаться в стационаре.
К обеду понедельника число выявленных случаев выросло еще в два с половиной раза, общее количество пострадавших составило к тому моменту 171 человек. При этом больше 130 человек оставались в больницах, в том числе двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести. У некоторых пациентов обнаружена бактерия сальмонелла.
Почти все взрослые находятся в состоянии легкой и средней тяжести, уточнили «Собака.ru» в пресс-службе Боткинской больницы. «Один человек находится в реанимации, но его состояние стабильно, — добавили в медицинском учреждении, — угрозы жизни нет. Тяжелое состояние объясняется обострением хронического заболевания на фоне обезвоживания».
Ближе к вечеру стало известно, что количество пострадавших оказалось еще больше и достигло 248 человек. Причем сальмонелла обнаружена уже у 28 пострадавших. «Эпидемиологическое расследование продолжается» — говорилось в сообщении регионального управления Роспотребнадзора. А к вечеру вторника стало известно уже о 274 пострадавших.
«С целью недопущения»
Уже в своем первом, пятничном, сообщении о выявлении первых пострадавших Роспотребнадзор заявил, что деятельность Greenbox приостанавливается. «С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний».
В ведомстве отмечали, что при проверке на производстве «выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Речь шла о «несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд», нарушении сроков хранения и условий хранения. Также вопросы у сотрудников Роспотребнадзора вызвали медицинские осмотры персонала и санитарное содержание помещений.
Вскоре телеканал «78» опубликовал пересказ беседы с женщиной, которая, по словам журналистов, является бывшей сотрудницей Greenbox. Она утверждала, что во время работы якобы сталкивалась с нарушениями условий транспортировки и хранения продукции.
Позднее издание «Фонтанка» сообщило о том, что предполагаемым «виновником» массового отравления стала шпинатная вафля с яйцом, ветчиной и голландским соусом от Greenbox. Такой вывод журналисты сделали после общения с одной из пострадавших, которая сообщила, что накануне заказывала через «Самокат» именно это блюдо Greenbox. «Сегодня утром проснулась с 38,4. Чувствую себя очень плохо. Засудить их надо», — сетовала собеседница редакции.
«Обескуражены сложившейся ситуацией»
Сама компания Greenbox прокомментировала случившееся 9 сентября. В своей официальной группе «ВКонтакте» представители сервиса заявили, что «искренне расстроены и обескуражены сложившейся ситуацией». Они напомнили, что «за семь лет работы компании подобное произошло впервые».
«Мы приостановили работу производства, сдали все необходимые анализы и пробы готовой продукции и сырья, и как только будут готовы их результаты на следующей неделе, будем принимать решения вместе с Роспотребнадзором о дальнейших шагах, — говорится в заявлении сервиса. — В том числе мы сдали на проверку несколько партий яиц, которые приобретаем у одного из крупнейших поставщиков, так как, судя по предварительной информации, они являются источником проблемы и именно они входят в начинку для вафли, на которую и были жалобы».
В этом же сообщении говорится, что компания готова оказать материальную помощь пострадавшим. При этом под сообщением компании оставлено более 200 комментариев. Некоторые — в поддержку компании, другие сообщали о том, что раньше тоже чувствовали недомогание после еды Greenbox. Также в компании заявили «Собака.ru», что «на протяжении всей своей деятельности мы придерживались строгих норм и соблюдали установленные законом требования в отношении качества и безопасности пищевых продуктов».
В сервисе «Самокат» редакции заявили, что после случившегося организовали внутреннее расследование (правда, не сообщили о его результатах) и активно сотрудничают с госорганами. «До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции поставщика», — добавили в сервисе.
Как пояснил «Собака.ru» юрист юридического агентства «LA-advokat» Владимир Щербинин, пострадавшие от некачественной еды имеют право как на компенсацию стоимости лечения, так и на возмещение морального ущерба. «Закон о защите прав потребителя дает гражданину альтернативу: он может выставить свои требования как к сервису доставки, так и к производителю — в досудебном порядке либо с подачей искового заявления. Дальнейшим поиском истинного виновника займутся государственные органы», — объяснил он.
Поиски эти будут включать, в том числе, и расследование уголовного дела, которое было возбуждено Следственным комитетом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). При этом конкретных подозреваемых пока нет.
«Пропустили партию некачественного товара»
Эксперт АНО «Судебный Эксперт» Виталий Хиневич в комментарии редакции «Собака.ru» настаивает, что если у пострадавших действительно обнаружили сальмонеллу, то причиной не могло быть только неправильное хранение или нарушение условий транспортировки. «Ни при длительном хранении, ни при транспортировке сальмонелла на яйцах (в основном) и других продуктах не появляется. Она уже изначально там. Это фермы, заводы и т.д. При температурной обработке погибает мгновенно. Всякие магазины с их перебоями в холодильном оборудовании ни при чем. Если на предприятии общественного питания или дома у себя нарушен температурный режим окончательного приготовления пищи — да, сальмонелла выживет и попадет в организм», — пояснил он.
Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин признался редакции, что хотя Greenbox и «Самокат» являются давними и уважаемыми брендами, он не очень удивлен случившимся.
«Я сам продукцию Greenbox заказываю, вернее, заказывал, до случившегося, — объяснил он. — Но не сказать, что случившееся меня удивило. Подобные вещи периодически случаются, мы можем читать чуть ли не ежедневно, что у нас шавермой люди травятся как-то активно в последнее время. Что касается Greenbox, я на их производстве не был, свечку не держал, не хочу их очернять, но допускаю, что переход в массовый сегмент мог сыграть с ними злую шутку. Они первоначально развивали свои кафе, потом пошли в "Самокат" и, насколько я знаю, думали о выходе в крупные сети. К сожалению, мы знаем немало ситуаций, когда в таких условиях при резком увеличении количества забывают о качестве. Хотя у нас нет пока оснований утверждать, что такое произошло и здесь».
При этом Лачугин заявил, что вопросы взывает вся цепочка от производства до потребителя. «"Самокат", приняв продукцию также по идее должен выборочно провести проверку продукции, — пояснил эксперт. — В торговых сетях всегда есть служба контроля качества с большим штатом, которая следит, чтобы такого не происходило. Здесь получается, что и производитель, и продавец пропустили партию некачественного товара. Встает вопрос, как это могло произойти».
Обновление от 12.09.2023: добавлена информация о новых пострадавших и комментарий компании Greenbox.
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