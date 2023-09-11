Больше 270 петербуржцев отравились едой сервиса Greenbox: что известно к данному моменту?

«Обескуражены сложившейся ситуацией»

Сама компания Greenbox прокомментировала случившееся 9 сентября. В своей официальной группе «ВКонтакте» представители сервиса заявили, что «искренне расстроены и обескуражены сложившейся ситуацией». Они напомнили, что «за семь лет работы компании подобное произошло впервые».

«Мы приостановили работу производства, сдали все необходимые анализы и пробы готовой продукции и сырья, и как только будут готовы их результаты на следующей неделе, будем принимать решения вместе с Роспотребнадзором о дальнейших шагах, — говорится в заявлении сервиса. — В том числе мы сдали на проверку несколько партий яиц, которые приобретаем у одного из крупнейших поставщиков, так как, судя по предварительной информации, они являются источником проблемы и именно они входят в начинку для вафли, на которую и были жалобы».

В этом же сообщении говорится, что компания готова оказать материальную помощь пострадавшим. При этом под сообщением компании оставлено более 200 комментариев. Некоторые — в поддержку компании, другие сообщали о том, что раньше тоже чувствовали недомогание после еды Greenbox. Также в компании заявили «Собака.ru», что «на протяжении всей своей деятельности мы придерживались строгих норм и соблюдали установленные законом требования в отношении качества и безопасности пищевых продуктов».

В сервисе «Самокат» редакции заявили, что после случившегося организовали внутреннее расследование (правда, не сообщили о его результатах) и активно сотрудничают с госорганами. «До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции поставщика», — добавили в сервисе.

Как пояснил «Собака.ru» юрист юридического агентства «LA-advokat» Владимир Щербинин, пострадавшие от некачественной еды имеют право как на компенсацию стоимости лечения, так и на возмещение морального ущерба. «Закон о защите прав потребителя дает гражданину альтернативу: он может выставить свои требования как к сервису доставки, так и к производителю — в досудебном порядке либо с подачей искового заявления. Дальнейшим поиском истинного виновника займутся государственные органы», — объяснил он.

Поиски эти будут включать, в том числе, и расследование уголовного дела, которое было возбуждено Следственным комитетом по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). При этом конкретных подозреваемых пока нет.