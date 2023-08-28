«Что Где Есть в Петербурге» — 2023: что нужно знать о премии

О премии

Проекту «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» в 2023 исполняется 17 (!) лет.

В 2006 году под брендом «Что где есть в Петербурге» в журнале был выпущен первый гастросправочник: в него собрали лучшие блюда городского общепита по мнению ньюсмейкеров и фуди. В 2015 году проект расширили до масштабной ресторанной премии, которая стала ежегодной. Больше 1000 заведений, людей и блюд стали за это время номинантами, и более 1 000 000 голосов было отдано.

В 2023 году мы отобрали 120 номинантов, среди которых винные просветители, молодые шеф-повара и бартендеры. Новые завтраки, заведения с лучшими мясными тартарами и файндайнинг-пирогами, модный ЗОЖ с зелеными салатами и передовая миксология: гастрономическая премия «Собака.ru» по традиции берет самый широкий спектр трендов и явлений рынка.

В этом году к нашим традиционным номинациям, среди которых «Лучший новый ресторан», «Лучший ресторанный проект на каждый день», «Лучший шеф-повар», добавилась свежая — «Прорыв года среди новых рестораторов».

В нашей идеологии — поддерживать мощные и громкие свершения, влияющие на индустрию и город. «Что где есть в Петербурге» — это не только премия, но и одноименный и телеграм-канал: подписывайтесь на #дикиеэксклюзивы, гиды, интервью с трендсеттерами. Журнал «Собака.ru» каждый год выпускает гастрономические номера в ноябре и июле — на страницах журнала выходят эпические съемки героев индустрии и эпохальные материалы вплоть до бархопинга с суперзвёздами.

Как будет проходить премия «Что где есть в Петербурге» в 2023 году?

5 сентября на сайте sobaka.ru будет опубликован список номинантов — лучшие заведения, люди и блюда, отобранные редакцией «Собака.ru».

В сентябре также будет выпущена наша традиционная газета-гид с номинантами и перечнем их заслуг. Газету можно будет забрать в ресторанах и кафе города.

Со списком номинантов можно будет ознакомиться и в сентябрьском выпуске журнала «Собака.ru».

С 6 сентября по 19 октября проходит открытое онлайн-голосование. По его итогам будут сформированы тройки финалистов в каждой номинации. На последнем этапе фуди — самые активные завсегдатаи ресторанов — закрытым голосованием выберут победителей, чьи имена будут объявлены на церемонии.

Фуди — самые частые гости ресторанов, они давно и регулярно их посещают, прекрасно ориентируются в ресторанной жизни города, любят еду и разбираются в ней. Тридцати петербургским фуди, мнение которых мы считаем самым экспертным, доверено выбрать победителей из финалистов премии.

Кто стал номинантами премии? И что это значит?

Их список формирует редакция «Собака.ru». Рестораны, люди и блюда, попавшие в номинанты, — уже лучшие, по мнению журнала «Собака.ru».

Мы целый год внимательно следим за ресторанной индустрией, анализируем все тенденции, регистрируем новые места и изменения в тех, что существуют не первый год. В номинанты премии попадают не просто успешные и популярные заведения, люди и блюда, но те из них, которые при этом отличаются самобытностью и авторским началом.

В сентябре на сайте, в телеграме и наших социальных сетях начнут выходить публикации о номинантах.

Чем отличаются номинанты от финалистов и победителей премии?

Номинантами стали заведения, люди и блюда, отобранные редакцией. Финалисты — тройки лидеров в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов наших читателей в онлайн-голосовании на нашем сайте. Именно из них тридцать главных фуди города выбирают по одному победителю в каждой номинации.