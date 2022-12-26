На Невском проспекте открылось больше кафе и ресторанов за год, чем закрылось

Рестораны и кафе традиционно заняли лидирующее место в структуре открытий — 42% от общего количества за год. Сфера начала восстанавливать потерянные за период пандемии позиции: открылось 33 заведения, а закрылось 22.

Среди новых ресторанов выделяют Alice Garden (Невский проспект, 25), Linguini (Невский проспект, 22), Chang (Невский проспект 97), бар Feromon (Невский проспект, 131). Также в скором времени должны запустить ресторан «Мидийное место» на Невском проспекте, 18.

Также аналитики из NF Group сообщили, что по состоянию на декабрь 2022 года на Невском проспекте представлены 52 торговые марки международных брендов, наибольшая доля из которых (67%) относится к сегменту одежды, 6% — к сегменту обуви. Временно приостановили работу девять арендаторов, в том числе Dior, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Chanel и другие.

«В 2023 году в случае ухода международных брендов с Невского проспекта мы прогнозируем изменение доли свободного предложения до 12,6%. При этом арендные ставки сохранятся на уровне 2022 года, а индексация по действующим договорам снизится до 3-4% вместо традиционных 5-6%. Таким образом, помещения стрит-ретейла на Невском проспекте станут еще более привлекательными для арендаторов. Также в условиях высокой конкурентной борьбы за локального потребителя ожидается обновление форматов и концепций ретейлеров», —сообщила руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге (ex-Knight Frank St. Petersburg) Анна Лапченко.

Напомним, с улицы Рубинштейна уходят рестораны с кафе и освобождают площади. За год опустело 3% объектов, а число закрытий заведений превысило число открытий. Арендаторы теряют интерес к этой локации. Эксперты считают, что рестораны и кафе продолжат уходить и в следующем, что приведет к снижению цены аренды.