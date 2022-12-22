С улицы Рубинштейна уходят рестораны с кафе и освобождают площади

На начало декабря на Рубинштейна работают 56 заведений общественного питания, их доля в структуре арендаторов составляет 73%. Это один из самых высоких показателей за последние семь лет. Исключение — 2021 год, тогда 74% принадлежало ресторанам и кафе.

«Высокая концентрация заведений общепита повлияла на рост недовольства со стороны местных жителей, которым мешает громкая музыка и шумные компании. Введенные требования по согласованию вывесок, вентиляции, кондиционеров ускорили решение некоторых арендаторов покинуть Рубинштейна и переехать в другие локации», — рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анна Лапченко.

Несколько заметных проектов закрылись на главной ресторанной улице Петербурга, в том числе Garson, Чачечная бар&shop, Crazy Sushi и Crazy Wine. Также есть и два проекта, которые готовятся к открытию: Grazio Ragazzi (ул. Рубинштейна, д. 6) и ресторан от создателей «Сайгона» (ул. Рубинштейна, д. 2).

Эксперты отмечают особенность общепита на Рубинштейна: там большая часть заведений относится к несетевым проектам с уникальными концепциями, в отличие от Невского проспекта. Такая концентрация кафе, баров и ресторанов создает синергический эффект и условия для бар-хоппинга, когда человек за один вечер может посетить сразу несколько заведений.

«Улица продолжает сохранять свой статус одной из главных достопримечательностей города, где концепции классических ресторанов с меню успешно соседствуют с барами и ночными клубами», — отметила Анна Лапченко.

Напомним, общепит Петербурга сократился на 21% с начала года. В ноябре 2022-го в городе работало 5 583 точек с уличной едой (исключая кафе и рестораны). К примеру, в марте этого же года в Петербурге функционировали 7 087 объектов общественного питания. По подсчетам специалистов, каждое пятое заведение закрылось или сменило профиль. Больше всего рынок потерял кофеен и точек с шавермой.