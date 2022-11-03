В Петербурге продолжает расти число алкомаркетов

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на отчет BELUGA GROUP, у торговых точек «ВинЛаб» трафик вырос на 38,6%, а средний чек — на 12,4%. Объем продаж в системе click&collect вырос на 114% по сравнению с 9 месяцами прошлого года, а количество заказов — на 143%.

Больше всего новых точек в первом полугодии 2022 года открыли «Красное и Белое» (+163,4%) и «ВинЛаб» (+326,5%), суммарно появилось 2 320 магазинов. Однако кроме крупных игроков появляются и новые: в Петербурге заработал первый фирменный магазин Волковской пивоварни.

Также отмечается, что из-за ухода с российского рынка крупных производителей алкоголя уменьшилось и количество торговых марок на 50%. Однако объемы производства отечественного алкоголя увеличились на 10-60% в зависимости от ассортиментного сегмента, что позволило практически полностью восполнить потери.

Напомним, Минпромторг расширил список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Туда добавили зарубежный алкоголь, в том числе Jagermeister, Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker и другие.