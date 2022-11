По параллельному импорту разрешили завозить в Россию Jagermeister, Jameson, Jim Beam и другой алкоголь

В частности, с Россию разрешили завозить бренды Jagermeister, Jameson, Jim Beam, Johnnie Walker, Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchentoshan, Aultmore, Bell's, Black & White, Bowmore, Bushmills, Bulleit, Caol Ila, Cardhu, Clan Macgregor, Copper Dog, Dalwhinnie, Jack Daniel's, Jose Cuervo, Kahlua, Kilbeggan, Lagavulin, Macallan, Malibu, Mortlach, Oban, Patron, Proper Twelve, Roe & Co, Sauza, Sheridan's, Tanqueray, The Deveron, The Singleton, Tullamore D.E.W., White Horse, Woodford Reserve.

Изначально Минпромторг предлагал более широкий перечень алкогольных брендов. Однако такие марки, как Absolut, Ballantine's, Beefeater, Chivas, Jameson, Olmeca (производитель Pernod Ricard), Baileys, Captain Morgan, Talisker (Diageo), Grey Goose, Dewar's, Bombay Sapphire, William Lawson's (Bacardi) и другие не вошли в финальный список товаров, разрешенных к параллельному импорту. В министерстве пояснили, что схема будет распространяться на алкоголь, который сейчас не производится в России.