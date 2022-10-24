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Самая петербургская конфета: фабрика «Культура» выпустила драже «Белый русский» с водкой, кофе и шоколадом

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Линейку сладостей по мотивам легендарных коктейлей совместно с «Культурой» придумала самая титулованной барная команда Восточной Европы El Copitas Bar и их водка Tselovalnik. Драже презентуют на церемонии награждения премии «Что Где Есть в Петербурге», а продажи запустят уже 28 октября. 

В центре драже «Белый русский» — тягучая карамель из кофейного ликера на водке, покрытая слоями ароматичного белого и молочного шоколада. Конфета про Петербург не только идейно, но и технически — каждый ингредиент создан локальной командой. Напиток — от команды El Copitas Bar, единственного бара в России, оказавшегося на 8-ой строчке рейтинга The World’s 50 Best Bars. Шоколад для конфет производят Amazing Cacao на Обводном канале — многократные призеры International Chocolate Awards. Спешелти-кофе тоже от петербургских обжарщиков, а сами драже рождаются на фабрике прямо на Васильевском острове. Процесс создания конфет можно увидеть через стеклянные стены. 

Второй конфетой в линейке стал мармелад «Космополитен» со вкусом культового коктейля. 

Дмитрий Рязанов

Создатель конфетной фабрики «Культура»

«Для нас важно создавать продукты со вкусом и со смыслом. «Белый русский» — наша дань Петербургу и его людям. В одну конфету вложили усилия и знания несколько крутейших команд города. Водка, шоколад, спешалти-кофе, и, конечно, сами драже. Я не знаю других конфет, в которые были бы вложены экспертиза и любовь стольких потрясающих людей. Мы хотели бы, чтобы эти конфеты стали символом города и лучшим подарком с берегов Невы».

Артем Перук

Основатель El Copitas Bar

«Искренне считаю, что наши мармелад и драже на основе Tselovalnik могут сделать жизнь людей лучше, подарить новые впечатления. Например, можно съесть «алкогольные» конфеты со вкусом известного коктейля и потом спокойно сесть за руль. Продуманный рецепт, внимательность к ингредиентам, качественная и стильная упаковка, эмоциональность и неравнодушие — делают конфеты неповторимыми и удивительными. Горжусь!»

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