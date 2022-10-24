Самая петербургская конфета: фабрика «Культура» выпустила драже «Белый русский» с водкой, кофе и шоколадом

В центре драже «Белый русский» — тягучая карамель из кофейного ликера на водке, покрытая слоями ароматичного белого и молочного шоколада. Конфета про Петербург не только идейно, но и технически — каждый ингредиент создан локальной командой. Напиток — от команды El Copitas Bar, единственного бара в России, оказавшегося на 8-ой строчке рейтинга The World’s 50 Best Bars. Шоколад для конфет производят Amazing Cacao на Обводном канале — многократные призеры International Chocolate Awards. Спешелти-кофе тоже от петербургских обжарщиков, а сами драже рождаются на фабрике прямо на Васильевском острове. Процесс создания конфет можно увидеть через стеклянные стены.

Второй конфетой в линейке стал мармелад «Космополитен» со вкусом культового коктейля.