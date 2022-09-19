Для российского аналога Michelin ревизоры тайно проверят петербургские рестораны

Как отмечает глава Федерации ревизоров гостеприимства и предпринимательница Галина Драгни, проверки будут проходить с конца сентября до конца декабря этого года. Вторая серия проверок запланирована на февраль 2023 года.

«Мы хотим рассказать о тех, кто действительно предоставляет качественный сервис и заботится о гостях. Сейчас мы получаем заявки от отельеров, рестораторов и предпринимателей из сферы услуг со всей России — из Москвы, Санкт-Петербурга, из регионов Урала, с Камчатки, из Дагестана, из Крыма», — рассказала основательница проекта.

Планируется, что альтернатива путеводителя Michelin будет доступна уже через год. Путешественники получат доступ к гиду бесплатно. Предприниматели и рестораторы, которые хотят попасть в список, должны подать заявку авторам проекта. «Стоимость подачи заявки обсуждается на встрече», — говорится на странице Драгни в соцсетях.

«Чтобы получить реальное представление, мы будем проверять весь путь потребителя — и не один раз, а несколько. Это нужно, чтобы все данные о бренде были правдивые», — добавила Драгни.

Напомним, 2 марта появилась информация, что Michelin не будет составлять гид по заведениям Петербурга в 2022 году. Проведение церемонии награждения в Москве «с вероятностью 90% будет поставлено на паузу до 2023-го».