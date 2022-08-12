На месте кинотеатра в ТК «Пик» на Сенной площади появится фуд-холл

Ранее в ТК «Пик» функционировал кинотеатр. Там было восемь залов, рассчитанных на 1,1 тысячу зрительских мест. Он закрылся летом 2021 года.

Эксперты считают, что в проект могут вложить от 40 тысяч до 120 тысяч рублей на квадратный метр. Объем инвестиций будет зависеть от того, какой сложности будет ремонт и насколько хватит мощностей действующих инженерных систем.

Участники рынка предполагают, что в реализации подобной идеи может возникнуть несколько сложностей. В частности, придумать, как разместить кухню и столы для посадки в помещениях со ступенями, заменить приточно-вытяжную систему и т.д. Однако специалисты высказывают положительные мнения по поводу локации: в «Пике» всегда была высокая проходимость.

Еще одним препятствием может стать и с тем, что рынок фуд-моллов близок к насыщению и конкуренция на нем велика уже сейчас.

Компания Knigh tFrank StPetersburg приводит данные, в которых ведется счет закрывшихся кинотеатров. Так, с начала 2022 года в городе закрылись четыре кинотеатра: два «Мираж Синема» в ТЦ «Международный» и ТЦ «Атлантик-Сити», «Каро Фильм» в ТЦ «Варшавский экспресс», а также «Кинопарк» в ТЦ Green Park. Из-за санкций вероятно и дальнейшее сокращение рынка.