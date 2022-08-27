Продукцию Coca-Cola ждет ребрендинг. Напитки компании теперь будут продаваться под именем «Добрый кола»

Российское подразделение станет гораздо меньшим. Multon Partners основное внимание уделит производству и продаже существующих местных брендов — «Добрый», «Богатый» и «Моя семья», а сырье будет закупаться на внутреннем рынке, уточняется в обращении генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.

Напомним, в начале лета компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая выступает в качестве дистрибутора Coca-Cola в России, объявила о прекращении производства и продажи напитков под этим неймингом на территории РФ. А правительство решило не вносить продукцию американского бренда в список для параллельного импорта.

Ранее мы рассказывали, что напитки под новыми названиями планируют запустить в продажу уже осенью. Coca Cola получит название «Добрый Cola», Fanta — «Добрый Orange», а Schweppes переименуют в «Rich Тоник». К ним также добавят и другие вкусы, в том числе «Добрый Дюшес», «Добрый Черри», «Добрый Манго» и «Добрый Сибирские Травы».