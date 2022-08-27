Продукцию Coca-Cola ждет ребрендинг. Напитки компании теперь будут продаваться под именем «Добрый кола»

Напитки компании Coca-Cola в скором времени переименуют. Продажи колы с новым наименованием будут основываться на известности сока «Добрый», который так же принадлежит американской компании.
Продукция американской компании теперь будет выпускаться под брендом «Добрый». По данным «Интерфакс» российское подразделение Coca-Cola HBC уже переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»). «Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — пояснил на пресс-конференции основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.
Российское подразделение станет гораздо меньшим. Multon Partners основное внимание уделит производству и продаже существующих местных брендов — «Добрый», «Богатый» и «Моя семья», а сырье будет закупаться на внутреннем рынке, уточняется в обращении генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича.
Напомним, в начале лета компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic), которая выступает в качестве дистрибутора Coca-Cola в России, объявила о прекращении производства и продажи напитков под этим неймингом на территории РФ. А правительство решило не вносить продукцию американского бренда в список для параллельного импорта.
Ранее мы рассказывали, что напитки под новыми названиями планируют запустить в продажу уже осенью. Coca Cola получит название «Добрый Cola», Fanta — «Добрый Orange», а Schweppes переименуют в «Rich Тоник». К ним также добавят и другие вкусы, в том числе «Добрый Дюшес», «Добрый Черри», «Добрый Манго» и «Добрый Сибирские Травы».
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