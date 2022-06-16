Coca-Cola больше не будет выпускать и продавать свои напитки в России

В заявлении компании также сказано, что все клиенты дистрибутора в России сейчас опустошают запасы напитков на складе.

В России Coca-Cola HBC кроме Coca-Cola и ее разновидностей производят Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию. На территории страны работает 10 заводов компании — в Москве, Московской области, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.