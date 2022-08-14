Ленобласть готова заменить поставки чая на российском рынке в случае ухода Lipton

По его словам, международная чайная компания занимает на рынке около 5%, а 47-й регион от 40-50% чая и кофе в России. «Чай и кофе мы также поставляем в 35 стран мира. Пока есть определённые трудности с логистикой, поскольку исходный материал для переработки приходит из разных мест кораблями, но за ближайшие несколько месяцев мы планируем перестроить логистику», — добавил он.