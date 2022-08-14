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Ленобласть готова заменить поставки чая на российском рынке в случае ухода Lipton

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Ленобласть может заменить поставки чая Lipton, если международная чайная компания Ekaterra, владеющая этим брендом, решит уйти с российского рынка.  Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.

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По его словам, международная чайная компания занимает на рынке около 5%, а 47-й регион от 40-50% чая и кофе в России. «Чай и кофе мы также поставляем в 35 стран мира. Пока есть определённые трудности с логистикой, поскольку исходный материал для переработки приходит из разных мест кораблями, но за ближайшие несколько месяцев мы планируем перестроить логистику», — добавил он.

Ранее компания Ekaterra, которая выпускает чай под тремя марками: Lipton, Saito и Brooke Bond, заявляла о решении уйти с российского рынка. Текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес.

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