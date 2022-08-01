Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут производить в России. Завод в Петербурге также может приостановить работу

«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — рассказали в компании.

Как пишет «Фонтанка», сотрудников завода в Петербурге предупредили о предстоящем уходе. Однако об остановке производства и сокращении кадров в ближайшее время речи не идет. В копании также отметили, что все обязательства перед работниками в России будут выполнены в соответствии с трудовым законодательством страны.

В Ekaterra также подчеркнули, что других активов в России у компании нет. В компании отметили, что продать бизнес Еkaterra было решено CVC Capital Partners Fund VIII и Unilever на глобальном уровне. В 2021 году компанию выделили в отдельное бизнес-подразделение, а в июле 2022 года CVC купила бренды Еkaterra.