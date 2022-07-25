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В Петербурге разрешили ставить сезонную мебель рядом с уличными кафе и фудтраками

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В Петербурге разрешили фудтракам и другим нестационарным уличным кафе устанавливать летнюю мебель. Соответствующие поправки в постановление внес губернатор города Александр Беглов.

Shutterstock.com

Документ вносит изменения в постановление городского правительства от ноября 2016 года. Согласно изменениям, нестационарные заведения общепита смогут в 2022 году размещать сезонную уличную мебель.

«Постановление обеспечивает дополнительную поддержку предприятий общественного питания в условиях внешнего санкционного давления и направлено на создание условий устойчивого развития экономики Петербурга», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, заведения общепита Петербурга смогут размещать круглогодичные летние кафе вплоть до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

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