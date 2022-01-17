Заведениям общепита Петербурга разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

Согласно постановлению, стационарные предприятия общественного питания Петербурга получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение нестационарных павильонов в сфере общественного питания — так называемые «круглогодичные летние кафе». Конструкции должны примыкать к зданию, в котором располагается заведение общепита, и могут быть установлены сроком до 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что решение о заключении договора либо об отказе принимается Комитетом имущественных отношений Петербурга в течение 30 дней с даты поступления заявки.

Напомним, разрешить работу террас круглый год власти Петербурга планировали в целях поддержки городского общепита. Поправки в закон «О размещении нестационарных торговых объектов» еще в феврале 2021 года разработали депутаты Сергей Купченко, Денис Четырбок и Мария Щербакова.