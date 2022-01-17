Заведениям общепита Петербурга разрешили размещать круглогодичные летние кафе до конца 2023 года

Заведения общепита Петербурга смогут размещать круглогодичные летние кафе вплоть до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно постановлению, стационарные предприятия общественного питания Петербурга получили возможность заключать без проведения аукционов договоры на размещение нестационарных павильонов в сфере общественного питания — так называемые «круглогодичные летние кафе». Конструкции должны примыкать к зданию, в котором располагается заведение общепита, и могут быть установлены сроком до 31 декабря 2023 года.
Уточняется, что решение о заключении договора либо об отказе принимается Комитетом имущественных отношений Петербурга в течение 30 дней с даты поступления заявки.
Напомним, разрешить работу террас круглый год власти Петербурга планировали в целях поддержки городского общепита. Поправки в закон «О размещении нестационарных торговых объектов» еще в феврале 2021 года разработали депутаты Сергей Купченко, Денис Четырбок и Мария Щербакова.
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