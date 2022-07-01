Украинский борщ внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Как отметил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО в марте 2021 года, однако власти страны «призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». Представители Украины подчеркивают, что борщ относится исключительно к украинской национальной кухни, а не российской. «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», — добавил Самир Аддар.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала эту новость. В своем Telegram-канале она заявила, что «наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке».

«Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584–1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим», — написала Захарова.